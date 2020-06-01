Tavşanlı Belde Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçti

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<br>Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)YALOVA'nın Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde 2019 Mahalli Yerel Seçimleri'nde Saadet Partisi'nden belediye başkanı seçilen Mücahit Kaçar, AK Parti´ye geçti.<br>Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde geçen yıl yapılan yerel seçimlere, Saadet Partisi'nden giren Mücahit Kaçar, belediye başkanı oldu. Başkan Kaçar, 15 ay sonra AK Parti´ye geçti. Mücahit Kaçar´a rozetini AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş taktı.<br>AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nda düzenlenen rozet takma töreninde İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve AK Parti Yalova Merkez İlçe Başkanı Umut Güçlü de hazır bulundu.DHA-Politika Türkiye-Yalova / Altınova Cem Mete OKUR<br>2020-06-01 16:06:42<br>

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