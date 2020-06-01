Dilburnu Deniz Feneri restorasyonu başlıyor

Osmangazi Köprüsü, Yalova Altınova ayağı altında bulunan 1863 yılında inşa edilen Hersek Dilburnu Deniz Feneri’nde restorasyon çalışması başlıyor.

Ulaştırma Bakanlığı ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri, restorasyonu yapılacak olan Altınova Hersek Dilburnu Deniz Feneri’nde incelemelerde bulundular. Ulaştırma Bakanlığı ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Yapı İşleri Şube Müdürü İnşaat Mühendisi Nilgün Yanık, Mimar Kamuran Toptan Biber ve Makine Mühendisi Oğuz Ekmen Altınova Hersek Dilburnu Deniz Feneri’nde incelemelerde bulundular. Genel Müdürlük heyetine Altınova Belediyesi Arkeoloğu Sabire Yılmaz Şentürk eşlik etti. Dilburnu Deniz Feneri, yığma tuğla örgülü olan bu fener, kagir yapılı ve tek katlı inşa edilmiş. 1863’te Fransızlar tarafından inşa edilen fener, günümüze kadar birkaç kez yıkılıp yeniden yapılmış. Önümüzdeki günlerde restorasyon çalışmalarına başlanacak olan deniz feneri, restorasyonu tamamlandıktan sonra Altınova Belediyesi tarafından Deniz Feneri Müzesi olarak hizmete açılacak.

Yapılacak olan Deniz Feneri Müzesi hakkında bilgi veren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Deniz Feneri Müzemiz, Türkiye’de alanında sayılı, dünya çapında bir müze olacak. Deniz Feneri ile ilgili burada bir tarihçe sunumları olacak. Sadece fenerle ilgili objeler olmayacak. İçerisinde ayrıca bu feneri koruyan aileyi de anlatacağız. Genelde burayı aileler babadanoğula şekilde işletmiş. Bu müzede bu ailelerin hayatı da anlatılacak” dedi.

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