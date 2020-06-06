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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınova Belediyesi 33 yaşında

İHA

7 Haziran 1987 yılında belediye statüsüne kavuşarak belde belediyesi olan, 6 Haziran 1995 tarihinde de bakanlar kurulu kararıyla ilçe statüsüne kavuşan Altınova Belediyesi, 33 yaşına girdi.

Altınova Belediyesi 33 yaşında

7 Haziran 1987 yılında belediye statüsüne kavuşarak belde belediyesi olan, 6 Haziran 1995 tarihinde de bakanlar kurulu kararıyla ilçe statüsüne kavuşan Altınova Belediyesi, 33 yaşına girdi.
Altınova Belediyesi’nin 33. Kuruluş Yılını COVID19 salgını nedeniyle buruk bir şekilde kutladıklarını ifade eden Başkan Metin Oral, Altınova’nın büyüyüp gelişmesinde, bugünlere ulaşmasında emeği geçen herkese ilçe halkı adına teşekkür etti. Oral, Altınova’nın, tarihi, sanayiyi ve kültürleri bir arada barındırarak kardeşçe yaşanılan önemli bir bölge olduğunu söyledi. Altınova’nın 33 yılda çok önemli yerlere geldiğini ifade eden Başkan Oral, “İlçemize hizmet eden dönemin siyasi iktidarlarına, milletvekillerine, tüm parti teşkilatlarına, mülki amirlerine, kurucu belediye başkanımız Ahmet Tamer’e, belediye başkanımız Kemal Gülbahar’a, bugüne kadar görev yapan belediye meclis üyelerimize ve belediye personelimize teşekkür ederim. Ebediyete irtihal eden kurucu belediye başkanımız Ahmet Tamer’i, belediye meclis üyelerimizi ve personelimizi bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyorum” dedi.
AK Parti iktidarıyla birlikte 16 yılda Altınova’ya çok önemli hizmetlerin getirildiğini dile getiren Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Altınova’ya en büyük tersane bölgelerinden birisi kuruldu. Osmangazi Köprüsü ve otoyol uzantılarıyla Altınova’nın İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerine komşuluğu pekişti. Göreve geldiğimizde resmi av alanı olan Hersek Lagünü, bugün ülkemizin en önemli sulak alanlarından ve kuş cennetlerinden birisi haline geldi. Hersek Lagününde bugün itibariyle 226 kuş türünü misafir ediyoruz. Evliya Çelebi’nin seyahatnamesini yazmaya başladığı Hersek Mahallemizde bulunan Hersekzade Ahmet Paşa Külliyemizi ayağa kaldırıyoruz. Merhum Prof. Dr. Halil İnancık Hocamızın tezine göre; Osmanlı, Hersek Mahallemiz ile Çobankale arasında, 27 Temmuz 1302’de Haçlılara karşı yaptığı Bafeus Savaşını kazanarak ilk kez devlet olarak tanınmıştır. Çobankale’de, bölgemizin tek arkeolojik kazıları belediyemizin öncülüğünde 3 yıldır devam etmektedir.
Hersek Mahallemizdeki 2 kilometrelik doğal kuma sahip olan plajımız ve arkasındaki doğal ormanlık alanımız ilçemizin en önemli değerleri arasında yer almaktadır. Yapımı bitme aşamasına gelen Tıbbi Aromatik Bitkiler Projemiz ve bağlantılı Hersek Lagünü Doğa Eğitim ve Engelli Uyumlu Kuş Gözlem Kulesi ile Altınova Belediyesi Kuş Gözlem ve Eğitim Merkezi, ilçemizin uluslararası değere sahip bir başka merkezi olacaktır. Göreve geldiğimizde Altınova’nın çöp toplama alanı olan bölgeyi, ilçemizin oksijen merkezlerinden birisine dönüştürdük. Burada yaptığımız çalışmalar ile Bayraktepe Mesire Alanı ile Kent Ormanımızı ilçe halkımıza kazandırdık. Prefabrikte yürüttüğümüz hizmetlerimizi inşa ettiğimiz bölgenin en modern binasına taşıdık. Yeni Belediye Hizmet Binamızı, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun katılımıyla hizmete soktuk.
Belediye binamızın yanı sıra; Altınova Kaymakamlık Binası, Altınova Devlet Hastanesi, Yalova Üniversitesi Altınova MYO binası, Altınova SGK Binası, Altınova Belediyesi İtfaiye binası, Denizcilik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ve Külliyesi, Hersekzade Ahmet Paşa Stadyumu ve Sosyal Tesisleri, Altınova Belediyesi Kadın Merkezi, Altınova Belediyesi Düğün Salonu, Altınova Belediyesi Kültür Merkezi, Altınova Belediyesi Spor Salonu, Altınova Belediyesi Taziye Evi, 7 semt sahasını, su terfi istasyonları ve ilçe kütüphanesini Altınova’mıza kazandırdık" diye konuştu.

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