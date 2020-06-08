Koronavirüsten dolayı nikahlarını erteleyen çift imzayı attı

<br>Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA) YALOVA'da koronavirüs nedeniyle nikah törenlerini erteleyen Kadir Öz (72) ve Mazlüme Düşova (58) çifti şahitler ve az sayıdaki davetli katılımıyla nikah akitlerini gerçekleştirdi.<br>Koronavirüs ile mücadelede normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte Yalova Belediyesi Nikâh Memurluğu'nda alınan tedbirler kapsamında nikâh işlemlerine başlandı. Yaşanılan süreçten ve 65 yaş üstü dışarı çıkma yasağından dolayı nikâhlarını ertelemek zorunda kalan Kadir Öz ve Mazlüme Düşova ise bu çiftlerden biriydi. Geçen hafta sonu gerçekleştirilen sade nikâh töreniyle bir ömür boyu mutluluğa 'evet' diyen çiftlerin nikâhı tedbirler kapsamında şahitler ve az sayıdaki davetli katılımıyla gerçekleşti. Çitfin nikâh işlemlerinin alınan önlemler dâhilinde yapıldığını belirten Nikâh Memurluğu yetkilileri, "İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelge doğrultusunda nikâh akitlerini gerçekleştiriyoruz. Alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe korunarak az sayıda katılımcı ve iki şahit dışında nikâhlar da kimse bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.<br>DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR<br>2020-06-08 15:05:20<br>

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