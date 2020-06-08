Koronavirüsten dolayı nikahlarını erteleyen çift imzayı attı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüsten dolayı nikahlarını erteleyen çift imzayı attı

DHA

Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA) YALOVA'da koronavirüs nedeniyle nikah törenlerini erteleyen Kadir Öz (72) ve Mazlüme Düşova (58) çifti şahitler ve az sayıdaki davetli katılımıyla nikah akitlerini gerçekleştirdi. Koronavirüs ile mücadelede normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte Yalova Belediyesi Nikâh Memurluğu'nda alınan tedbirler kapsamında nikâh işlemlerine başlandı. Yaşanılan süreçten ve 65 yaş üstü dışarı çıkma yasağından dolayı nikâhlarını ertelemek zorunda kalan Kadir Öz ve Mazlüme Düşova ise bu çiftlerden biriydi. Geçen hafta sonu gerçekleştirilen sade nikâh töreniyle bir ömür boyu...

Koronavirüsten dolayı nikahlarını erteleyen çift imzayı attı

<br>Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA) YALOVA'da koronavirüs nedeniyle nikah törenlerini erteleyen Kadir Öz (72) ve Mazlüme Düşova (58) çifti şahitler ve az sayıdaki davetli katılımıyla nikah akitlerini gerçekleştirdi.<br>Koronavirüs ile mücadelede normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte Yalova Belediyesi Nikâh Memurluğu'nda alınan tedbirler kapsamında nikâh işlemlerine başlandı. Yaşanılan süreçten ve 65 yaş üstü dışarı çıkma yasağından dolayı nikâhlarını ertelemek zorunda kalan Kadir Öz ve Mazlüme Düşova ise bu çiftlerden biriydi. Geçen hafta sonu gerçekleştirilen sade nikâh töreniyle bir ömür boyu mutluluğa 'evet' diyen çiftlerin nikâhı tedbirler kapsamında şahitler ve az sayıdaki davetli katılımıyla gerçekleşti. Çitfin nikâh işlemlerinin alınan önlemler dâhilinde yapıldığını belirten Nikâh Memurluğu yetkilileri, "İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelge doğrultusunda nikâh akitlerini gerçekleştiriyoruz. Alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe korunarak az sayıda katılımcı ve iki şahit dışında nikâhlar da kimse bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.<br>DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR<br>2020-06-08 15:05:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova Devlet Hastanesi Başhekimliğine Recep Hacı getirildi
YEREL HABERLER Yalova Devlet Hastanesi Başhekimliğine Recep Hacı ...
Halk Kütüphanesi ilaçlandı
YEREL HABERLER Halk Kütüphanesi ilaçlandı
Ücretsiz yerli tohum fideleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Ücretsiz yerli tohum fideleri dağıtıldı
Denizden odun toplarken kalp krizi geçirdi
YEREL HABERLER Denizden odun toplarken kalp krizi geçirdi
Yalova'daki termal otellerde, koronavirüse karşı önlemler alındı
YEREL HABERLER Yalova'daki termal otellerde, koronavirüse karşı ...
Terma City hizmete başladı
YEREL HABERLER Terma City hizmete başladı
Altınova Belediyesi 33 yaşında
YEREL HABERLER Altınova Belediyesi 33 yaşında

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X