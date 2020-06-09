Yalova Üniversitesi’ne yeni fakülte İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tabelası asıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Üniversitesi’ne yeni fakülte İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tabelası asıldı

İHA

Yalova Üniversitesi yeni bir fakülteye daha kavuştu. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nin tabelası İslami Bilimler Fakültesi'nden boşalan binaya asıldı. Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci fakültenin 20202021 eğitim ve öğretim yılında 650 öğrenci ile burada hizmete gireceğini dile getirdi

Yalova Üniversitesi’ne yeni fakülte İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tabelası asıldı

Yalova Üniversitesi yeni bir fakülteye daha kavuştu. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin tabelası İslami Bilimler Fakültesi’nden boşalan binaya asıldı. Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci fakültenin 20202021 eğitim ve öğretim yılında 650 öğrenci ile burada hizmete gireceğini dile getirdi
Yalova Üniversitesi gelişimini hızla devam ettiriyor. Bu kapsamda Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci’nin çabaları sayesinde YÖK, Yalova Üniversitesi bünyesinde İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesini açma kararı almıştı. Bu karar sonrasında çalışmalara başlayan Cebeci, İslami İlimler Fakültesi’nden boşalan binaya İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesini kanalize etti. 20202021 eğitim ve öğretim yılında öğrenci alacak olan bölümden mezun olacak öğrenciler ise geniş bir alanda istihdam edilebiliyor.
Fakülte ve fakültenin çalışma alanları hakkında da bilgiler veren Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, “20202021 eğitim ve öğretim yılında Sosyal Hizmet Bölümü’nün bu fakülteye aktarılması ile birlikte 650 öğrencisi ile eğitim ve öğretimi burada devam ettireceğiz. Bu fakültenin yeni bölümlerine bu yıl öğrenci almayacağız. Bu daha önceden İktisat Fakültesi altında açık olan bir bölümdü. Ancak yapılan araştırmalarda bu bölümün tüm dünyada sosyal ve beşeri bilimler adı altında eğitim öğretim verdiği görüldüğünden YÖK fakülteyi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak hayata geçirme kararı aldı. Bu sene Tarih ve Psikoloji bölümlerimiz aktif. Ama bu bölümlerde henüz hiçbir hocamız bulunmuyor. Sosyal Hizmet Bölümü’nde de 16 hocamız var. Bu hocalar da tamamen İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesine aktarılmış durumda. 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü sınıflar İktisat Fakültesinde eğitime başladıkları için oradan mezun olacaklar. Hocalarımız da 4 yıl boyunca hem İktisat Fakültesi’nde hem de İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde eğitim verecekler. Bu yıl yeni bölümlere öğrenci almayacağız. Seneye 3 yeni bölüme öğrenci almaya başlayacağız. Sosyal Hizmet Bölümü’nün çalışma alanları çok geniş. Çocuk esirgeme kurumları, huzurevleri, hastaneler, Diyanet, hapishaneler, yani insanla ilgili ne varsa bu bölümde tamamen var. Öğrencilerimiz de buna yönelik dersler ve uygulamalar görecekler. Bu bölümden mezun olacak öğrencilerimizin istihdamı da o denli kolay oluyor. Böyle önemli bir fakülteyi Yalova’mıza kazandırmış olmaktan mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Belediye binanın boşaltılmasından vazgeçmişti
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Safranyolu’nda bulunan ve İslami İlimler Fakültesi’nin boşalttığı A Blokta eğitim ve öğretim verecek. Bu bina Yalova Belediyesi tarafından belediye binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile üniversiteden talep edilmişti. Hatta meclis binanın üniversiteye tahsisini de kaldırmıştı. Ancak Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın görevden uzaklaştırılması sonrasında göreve gelen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci ile masaya oturarak bu konuda uzlaşmaya varmış ve binanın boşaltılması talebinden vazgeçmişti. Sağlanan uzlaşma sonrasında İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tabelası asılarak 20202021 eğitim öğretim yılından itibaren hizmete girmiş olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmara’da deniz sezonu açıldı, tatilciler Armutlu’ya akın etti Marmara’nın incisi Armutlu’da tatil sezonu hızlı başladı
YEREL HABERLER Marmara’da deniz sezonu açıldı, tatilciler Armutlu’ya ...
Koronavirüsten dolayı nikahlarını erteleyen çift imzayı attı
YEREL HABERLER Koronavirüsten dolayı nikahlarını erteleyen çift ...
Yalova Devlet Hastanesi Başhekimliğine Recep Hacı getirildi
YEREL HABERLER Yalova Devlet Hastanesi Başhekimliğine Recep Hacı ...
Halk Kütüphanesi ilaçlandı
YEREL HABERLER Halk Kütüphanesi ilaçlandı
Ücretsiz yerli tohum fideleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Ücretsiz yerli tohum fideleri dağıtıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X