Yalova'da bisiklet hırsızlığı şebekesi çökertildi Bisiklet hırsızlarına yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından bisiklet hırsızlarına karşı düzenlenen operasyonda çalıntı 39 adet bisiklet ele geçirilirken, 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, son dönemlerde meydana gelen bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlıkları ile ilgili yapılan istihbari çalışmalarda, yedi ayrı bisiklet hırsızlığının M.C., M.T., E.D. ve Y.B. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheliler çaldıkları altı adet bisiklet ile 4 Haziran günü yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Şahıslardan M.C., M.T. isimli şahıslar tutuklanırken E.D. ve Y.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Araştırma genişletildi

Polis konuyla ilgili araştırmaların genişletilmesi neticesinde, özellikle piyasa değeri yüksek bisikletlerin şüpheli B.I., E.U., Y.B. ve S.K. isimli şahısların yönlendirmesi ile farklı zamanlarda çalınarak Bağlarbaşı Mahallesi'nde saklandığını, çevre illerde belirli günlerde kurulan ikinci el eşya pazarlarında satışa sunulduğunu tespit etti.

Şüphelilere ait üç farklı adreste eş zamanlı olarak yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen değişik marka ve modelde 32 adet bisiklet, 1 adet elektrikli bisiklet, 2 adet televizyon, 1 adet disk çalar, 2 adet boya ve harç mikseri, 30 metre kablo ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adli mercilere sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.