Yalova'da dolandırıcılık operasyonu: 21 gözaltı

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<br>Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)YALOVA, İstanbul ve Kars'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, hayali devre mülk kaplıcaları, birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.<br>Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, iddiaya göre Armutlu ve Esenköy'deki 3 firma aracılığıyla, hayali devre mülk kaplıcaları, birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Yalova ile İstanbul ve Kars'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.<br>Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR<br>2020-06-09 16:37:13<br>

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