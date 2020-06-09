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Yalova'da dolandırıcılık operasyonu: 21 gözaltı

DHA

Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)YALOVA, İstanbul ve Kars'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, hayali devre mülk kaplıcaları, birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, iddiaya göre Armutlu ve Esenköy'deki 3 firma aracılığıyla, hayali devre mülk kaplıcaları, birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Yalova ile İstanbul ve Kars'ta eş zamanlı...

Yalova'da dolandırıcılık operasyonu: 21 gözaltı

<br>Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)YALOVA, İstanbul ve Kars'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda, hayali devre mülk kaplıcaları, birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.<br>Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, iddiaya göre Armutlu ve Esenköy'deki 3 firma aracılığıyla, hayali devre mülk kaplıcaları, birden fazla kişiye satarak dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Yalova ile İstanbul ve Kars'ta eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.<br>Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve tehdit' suçlarından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR<br>2020-06-09 16:37:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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