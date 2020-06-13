Altınova’da alt ve üst yapı seferberliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınova’da alt ve üst yapı seferberliği

İHA

Yalova Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği Ekipleri, ilçe genelindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Altınova’da alt ve üst yapı seferberliği

Yalova Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği Ekipleri, ilçe genelindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği Ekipleri, Sağlık Caddesinde içme suyu hattı yenileme ve Ayazma yolundan baskı beton kaldırım çalışmalarına başladı. Yol genişletme çalışmaları kapsamında İlçe Müftülüğü önüne 380 metre uzunluğunda, 3 ile 4.5 metre yüksekliğinde, 3035 santimetre kalınlığında istinat duvarı inşâ edildi. Ekipler bu çalışmaların ardından Sağlık Caddesi’nde içme suyu hattı yenileme çalışmalarına başladı. Toplam 800 metrelik asbest hat yenilenerek hdpe hatta çevrilme çalışmaları devam ediyor. Hatla ilgili revize çalışmalarına da sürüyor.
Garaj Amirliği Ekipleri, Hürriyet Mahallesi Ayazma cami önüne gerçekleştirdiği 515 metrekarelik mozaik taş döşenerek kaldırımları çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni projeye de start verdi. Ekipler, Ayazma yolunda baskı beton kaldırım çalışmalarına da başlandı. Altınova Belediyesi Fen İşleri Amiri İnşaat Yüksek Mühendisi Kubilay Karaca, çalışmaların tamamlanmasının ardından bu bölgeye bisiklet yollarının yapılacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mustafa bebek, koronavirüsü yendi
YEREL HABERLER Mustafa bebek, koronavirüsü yendi
Bakan Karaismailoğlu’ndan hızlı tren müjdesi Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattı yıl içerisinde açılacak
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu’ndan hızlı tren ...
Bakan Karaismailoğlu: “Mavi vatanımız sürekli kontrolümüz altında” “Limanlarımıza gelen bütün gemiler 1000 deniz mili mesafeden kontrol ediliyor”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Mavi vatanımız sürekli ...
Bakan Karaismailoğlu: “Türkiye’nin denizcilik sektöründe söz sahibi olması çok önemli”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Türkiye’nin denizcilik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X