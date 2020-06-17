Yalova’da ağaç katliamı 63 yıllık çınar ağaçlarını kestiler

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde 1957 yılında ilçeye dikilen ve o günden beri kamuya mal olan 2 çınar ağacı kesildi.
Yalı Caddesi üzerinde yeni açılacak bir işletme için, 1957 yılında dikilen 2 adet çınar ağacı kesildi. Ağacın kesildiğini gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, “Daha düne kadar sahilden 2 palmiyeyi söküp başka bir yere dikerek sözüm ona şov yapan Çiftlikköy Belediyesi, bu olaya müdahale etmedi. Katliamı belediyeye defaaten bildirdik. Bize izinlerinin olduğu gibi yetersiz bir bilgi verildi. 63 yaşındaki 2 ağacın yok edilmesine göz yumuldu” dediler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.