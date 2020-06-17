Yalova'daki 'zimmet' soruşturmasında sekreter Taşkömür yeniden tutuklandı

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,(DHA)YALOVA Belediyesi´nde yürütülen milyonlarca liralık `zimmet´ soruşturmasında tutuklanıp, avukatlarının itirazları sonucunda 13 Mayıs'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bahar Taşkömür, yeni delillerin ortaya çıkmasıyla tekrar tutuklandı. Taşkömür, tutuklanan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç´in sekreteri olarak görev yapıyordu. <br>Yalova Belediyesi'nde muhasebe bölümünde çalışan ve yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip, ortadan kaybolan Reşat Elgin'in Denizli'de yakalanmasının ardından, soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç´in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, sekreter Bahar Taşkömür, muhasebe çalışanı Reşat Elgin, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, paraların aktarıldığı iddia edilen paravan şirketin sahibi müteahhit Bekir Bilgi olmak üzere 19 kişi tutuklandı. 14 Şubat'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanan sekreter Bahar Taşkömür, avukatlarının itirazları sonucunda 13 Mayıs'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakılınca tutuklu sayısı 18´e düştü.<br>Aradan geçen zamanda yeni deliller ortaya çıkmasıyla tekrar ifadesine başvurulan Taşkömür, çıkarıldığı mahkemece yeniden tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR<br>2020-06-17 15:58:22<br>

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