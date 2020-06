MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Mete: “LGS için tüm hazırlıklar tamam” “350 binin üzerinde öğretmen sınavda görev yapacak” “Bu sınavın diğer sınavdan tek farkı alınan virüs tedbirleri”

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, LGS'de 350 bin öğretmen ve 18 bin rehber öğretmenin görev yapacağını söyledi. Mete sınava yönelik tüm hazırlıkları tamamlayarak sınav saatini beklemeye başladıklarını belirtti.

20 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşecek olan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) öncesinde Yalova’ya gelen Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun’u makamında ziyaret etti. Burada yapılacak olan LGS'ye yönelik hazırlıkları değerlendiren Mete, sınavda herhangi bir olumsuzluk yaşanmasını beklemediklerini ifade etti. Sınavda 350 binin üzerinde öğretmenin görev yapacağını da vurgulayan Mete, “Öncelikle önemli bir sınavın arifesindeyiz. 20 Haziran 2020 tarihinde yapılacak olan Liseye Geçiş Sınavında (LGS) Milli Eğitim Bakanlığı olarak uzunca bir çalışma süreci içerisindeydik. Hem Milli Eğitim Merkez Teşkilatımız hem de İl Milli Eğitim Müdürlüklerimizle birlikte yoğun bir hazırlık süreci geçirdik. Normalde bu yıl farklı bir sınav icra ediyoruz. Sınav aslında diğer yıllardan içerik olarak, zorluk olarak farklı olmasa da sınavın yapıldığı şartlar nedeniyle farklı bir durum ortaya çıkıyor. Salgın döneminde bir sınav icra ediyoruz. Hassasiyetimiz de bu yönde. Tedbirler de bu yönde alındı. Her İl Milli Eğitim Müdürlüğü kendi sınav merkezlerinde öğrencilerimizi öncelikle sağlıklı bir şekilde tedbirlerini aldı. Biz sınavı sağlıklı bir şekilde icra edeceğimizi düşünüyoruz. Yalova’da da yine 63 okulumuzda sınav yapılacak. Bu yıl salgın nedeniyle her öğrenci kendi okulunda sınava girecek. Dolayısıyla görevlendirilen öğretmen sayısı, bu konuda alınan tedbirler bir önceki yıla göre çok daha fazla. 350 binin üzerinde öğretmen görevlendirildi. Sadece bu yıla özgü olarak 18 bin rehber öğretmenimiz süreç içerisinde yardımcı olmak üzere görevlendirildi. Orada öğrencilerimizin yaşayacağı duygusal yoğunluğu ve bununla ilgili alınması gereken tedbirleri rehber öğretmenlerimizle birlikte alacağız. Elbette buradaki asıl isteğimiz öğrencilerimizin sınav süresince stres ve kaygıdan uzak öğrendiklerini, becerilerini dökmeleri. Sınav neticesinde de hayal ettikleri yerlere ulaşmalarına yardımcı olmak. Biz de o nedenle bu yıl illerde incelemelerde bulunuyoruz. Dolayısıyla da bugün Yalova’da sınav yapılacak olan noktalarda incelemeler gerçekleştiriyoruz. Yalova Valisi Muammer Erol’u da ziyaret ederek sınavla ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Biz Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı olarak sınav için hazırlıklarımızı tamamladık. Öğrencilerimizi de bekliyor olacağız. Bir aksilik yaşanabileceğini düşünmüyoruz ama her türlü senaryoya karşı hazırlıklarımız var. Dolayısıyla biz büyük bir bakanlığın icra edeceği bir sınavı hem kendi kurumsal kapasitesini kullanarak, hem de diğer kurumlarla yapılan işbirliği ile tamamlayacağız” dedi.



“Uzaktan eğitimde dünyanın en iyilerinden birisiyiz”

Türkiye’nin uzaktan eğitim anlamında dünyanın en iyi birkaç ülkesi arasında yer aldığını da belirten Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, “Sınavın tek farkı sınavla ilgili alınan tedbirler. Burada kullanacakları maskelerden aralarda ne yapacaklarına kadar her şeyi planladık. O nedenle öğrencilerimiz sınava gelirken onlara maske, dezenfektan malzemeler vereceğiz. Bunu sınav arasından sonra sınava dönerken yeniden tekrarlayacağız. Tedirgin olmalarını gerektiren hiçbir şey yok. Biliyorsunuz biz bu sene 8. sınıf konularını 1. Dönem soruları ile sınırladık. 2. Dönemde öğrencilerimiz Mart ayına kadar eğitim ve öğretime devam etse de bunun standardını yakalamak adına 1. Dönem soruları ile sınırladık. Aslında bu dönem sınava girecek öğrencilerimiz bir anlamda farklı farklı kaynaklardan da beslenmek adına avantajlı hale de geldiler aslında. Okullarda öğrencilerimiz canlı sınıf uygulamalarından da faydalandılar. Milli Eğitim Bakanlığımız uzaktan eğitimi dünyada uygulayan en iyi birkaç ülkeden bir tanesi. Bu konuda daha iyi olmak adına da çalışıyoruz. Aslında bu sınav bütün öğrencilerimizin girmek zorunda oldukları bir sınav değil. Öğrencilerimizin maksimum yüzde 15’ini ilgilendiren bir sınav bu. Öğrencilerimizin yüzde 90’ı sınavsız okullarda okuyacak” diye konuştu.

Ziyaret sonrasında Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete’ye bir hat tablosu hediye etti.

