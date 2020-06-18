Başkan Oral’dan LGS mesajı

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi öğrencilere başarılar diledi.

Öğrencilere başarılar dileyen Başkan Oral, “Altınova Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte ilçemizde sınavın yapılacağı okullarda tüm tedbirleri aldık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim hayatında dönüm noktası olan bu önemli sınavı başarıyla atlatmalarını diliyorum” dedi.

Öğrenciler için en uygun sınav ortamının hazırlandığını söyleyen Başkan Oral, “Bizler sizler için tüm tedbirleri aldık, öğrencilerimizden isteğimiz, giriş ve çıkışlarda sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmalarıdır. Sağlıklı ve mutlu bir gelecek için her zaman öğrencilerimizin yanında olduğumuzu hatırlatmak ister, tüm öğrencilerimize sınavlarında bir kez daha başarılar dilerim” dedi.

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