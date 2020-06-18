Duramayınca ambulansa çarptı Yaralıya ilk müdahaleyi çarptığı ambulanstaki ekip yaptı

Yalova’nın Armutlu ilçesinde bir otomobil önüne çıkan ambulansa çarptı. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi ambulanstaki sağlık personeli yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli istikametinden Yalova istikametine giden 06EJZ34 Plakalı otomobilin sürücüsü M.T (56), bir anda yola çıkan ambulansı görünce frene bastı. Ancak araç duramayarak kaymaya başlayarak ambulansa yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta bulunan sürücü M.T. ile bir kadın yaralandı. Sürücü ve kadına ilk müdahaleyi çarptıkları ambulansta bulunan sağlık ekibi yaptı. Hafif yaralı iki kişi başka bir ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir müddet trafiğe kapanan YalovaKocaeli yolu aracın kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.