Osmangazi Köprüsü, Sahil Güvenlik için ışıl ışıl

Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Osmangazi Köprüsü özel olarak ışıklandırıldı.
Osmangazi Köprüsü, Sahil Güvenlik Komutanlığının 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ışıklandırıldı. Köprüde görsel şölen oluştu. Osmangazi Köprüsü'nün aydınlatılması vatandaşların dikkatlerinden kaçmadı. Çok sayıda vatandaş Altınova Hersek Sahili’nde hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.