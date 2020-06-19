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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ankara’ya yürüyen baro başkanı yağmura yakalandı Ankara yürüyüşüne sağanak engeli

İHA

Türkiye Barolar Birliği kararı ile baroların seçim sisteminin değiştirilmesini öngören düzenlemeye tepki göstermek maksadıyla pazar günü Ankara'da yapılacak eyleme katılmak üzere Yalova Baro Başkanı Fedayi Doğruyol Ankara'ya yürümeye başladı. Doğruyol'un yürüyüşü esnasında bastıran sağanak yağış ilginç görüntüler ortaya çıkmasına sebep oldu.

Ankara’ya yürüyen baro başkanı yağmura yakalandı Ankara yürüyüşüne sağanak engeli

Türkiye Barolar Birliği kararı ile baroların seçim sisteminin değiştirilmesini öngören düzenlemeye tepki göstermek maksadıyla pazar günü Ankara’da yapılacak eyleme katılmak üzere Yalova Baro Başkanı Fedayi Doğruyol Ankara’ya yürümeye başladı. Doğruyol’un yürüyüşü esnasında bastıran sağanak yağış ilginç görüntüler ortaya çıkmasına sebep oldu.
Baroların seçim sistemi ve faaliyet yapısına dair değişiklik içeren düzenlemeye karşı barolar eylem sürecini başlattığını duyurmuşlardı. Türkiye Barolar Birliği 81 ilin baro başkanına çağrı yaparak Ankara’ya yürümelerini istemişti. 21 Haziran 2020 Pazar günü Ankara’da gerçekleşecek eyleme katılmak üzere Yalova Baro Başkanı Fedayi Doğruyol’un da Ankara yürüyüşü başladı. Doğruyol’a baroya bağlı avukatlar da destek verdi. Ellerinde taşıdıkları dövizlerle yola çıkan Fedayi Doğruyol ve avukatlar yağmura yakalandı. Sağanak yağış altında slogan atarak yürüyen avukatlar bir süre sonra yürüyüşü sonlandırmak zorunda kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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