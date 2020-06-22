Altınova'da otel ve pansiyonlara denetim

Yalova Altınova Kaymakamlığı tarafından kurulan Denetleme Komisyonu, ilçedeki otel, pansiyon ve diğer konaklama yerini denetledi.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda, Altınova’da otel, pansiyon ve diğer konaklama yerinde COVID19 kurallarının denetimi gerçekleştirildi.

Altınova Kaymakamlığından Sağlık Memuru Yusuf Ziya Bilgin, Altınova Belediyesi Zabıta Komiseri İlker Gülbahar, İlçe Emniyet Amirliği’nden Polis Memur Ali Koçak ve Altınova İlçe Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Sancaktutan’dan oluşan İlçe Denetleme Komisyonu, Altınova’da otel, pansiyon ve diğer konaklama yerini denetledi. Komisyon, denetlenen işyerlerinde esnaf ile Kontrol Formu da doldurdu.

Halkın ve hizmet veren işletmelerin esnafın sağlığını korumak adına gerçekleştirilen denetimlerde, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca belirlenen esaslara uyulup uyulmadığı, ürünlerin kullanım izni ve onayı olup olmadığı ve portör muayene kartları gibi unsurların incelendi.

Altınova Belediyesi Zabıta Komiseri İlker Gülbahar, vatandaşların ve esnafın normalleşme sürecinde rehavete kapılmamaları için önümüzdeki günlerde denetimlerin devam edeceğini bildirdi. Gülbahar, “Birlikte bu süreci atlatacağız. Güzel günlere yakın olduğumuz bu süreçte dikkatli olmaya devam etmemiz gerekiyor” dedi.

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