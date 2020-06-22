Osmangazi Köprüsü'nde durdurulan araçta 1,5 kilo uyuşturucu bulundu

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

<br>Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA) YALOVA polisi, Osmangazi Köprüsü uygulama noktasında durdurduğu araçta, narkotik dedektör köpekleriyle yaptığı aramada, 1 kilo 538 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan F.D. (28) ve M.E.K. (31), mahkemece tutuklandı.<br>Yalova Emniyet Müdürlüğü´nden yapılan yazılı açıklamada, "Yalova Emniyet Müdürlüğü´nce, Osmangazi Köprüsü Uygulama noktasında yapılan çalışmalar kapsamında; durumundan şüphelenilen 34 plakalı bir araçta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik dedektör köpekleri katılımı ile durdurulup, arandı. Aramada; aracın bagaj bölümüne saklanmış halde bulunan 1 kilo 538 gram metamfetamin maddesine el konulmuştur. Araçta bulunan şüpheli F.D. (28) ve M.E.K. (31) yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar ile ilgili Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´nce uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçundan adli mercilere sevk edilmiş ve 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR<br>2020-06-22 12:00:38<br>

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