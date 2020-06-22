Osmangazi Köprüsü'nde durdurulan araçta 1,5 kilo uyuşturucu bulundu

<br>Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA) YALOVA polisi, Osmangazi Köprüsü uygulama noktasında durdurduğu araçta, narkotik dedektör köpekleriyle yaptığı aramada, 1 kilo 538 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan F.D. (28) ve M.E.K. (31), mahkemece tutuklandı.<br>Yalova Emniyet Müdürlüğü´nden yapılan yazılı açıklamada, "Yalova Emniyet Müdürlüğü´nce, Osmangazi Köprüsü Uygulama noktasında yapılan çalışmalar kapsamında; durumundan şüphelenilen 34 plakalı bir araçta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik dedektör köpekleri katılımı ile durdurulup, arandı. Aramada; aracın bagaj bölümüne saklanmış halde bulunan 1 kilo 538 gram metamfetamin maddesine el konulmuştur. Araçta bulunan şüpheli F.D. (28) ve M.E.K. (31) yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar ile ilgili Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´nce uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti suçundan adli mercilere sevk edilmiş ve 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR<br>2020-06-22 12:00:38<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.