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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova’da maske yasağına uymayanlara 56 bin TL ceza kesildi

İHA

Yalova Valiliği il genelinde yapılan denetimlerde maske yasağına uymayan toplam 63 kişiye toplamda 56 bin 700 TL para cezası kesildiğini bildirdi.

Yalova’da maske yasağına uymayanlara 56 bin TL ceza kesildi

Yalova Valiliği il genelinde yapılan denetimlerde maske yasağına uymayan toplam 63 kişiye toplamda 56 bin 700 TL para cezası kesildiğini bildirdi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Yalova’da maskesiz sokağa çıkılmaması kısıtlaması getirilmişti. Bu yasağa uymayanlara ise 900 TLŞ cezai işlem uygulanacağı duyurulmuştu. Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gün yasağın başladığı hafta başından beri il genelinde yasağa uymayarak sokağa maskesiz çıkan toplam 63 kişiye 56 bin 700 TL para cezası kesti. Konuyla ilgili olarak Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada ise şu bilgilere yer verildi:
“16.06.2020 tarih ve 45 numaralı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Yalova ili genelinde tüm vatandaşlarımıza maske takma zorunluluğu getirilmiştir. 24 Haziran 2020 itibari ile Yalova il genelinde maske kurallarına aykırı hareket eden 63 vatandaşımıza 56.700TL para cezası uygulanmıştır. Maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımızın yasağa riayet etmeleri aksi takdirde Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesine göre 900 TL idarî para cezaî müeyyidesi uygulanacaktır”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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