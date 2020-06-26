Yavru sansarlar özgürlüğüne kavuştu

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Geçtiğimiz haftalarda Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bir evin çatısında sıkışan ve kurtarılarak Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde tedavi altına alınan yavru sansarların bakımı tamamlandı.

Yavru sansarların, bakımlarının tamamlanmasının ardından belediye ekiplerince doğaya salınacağı bildirilmişti. Tedavilerinin ardından Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Doğa Koruma Milli Parklar 2. Bölge Yalova Şubesi veteriner hekimleri yavru sansarları doğal yaşam alanına bıraktılar. Anneleri tarafından terk edilerek bulunan yavru sansarlar artık yeni yaşamına kavuştu. Özgürlüğüne kavuşan yavru sansarlar, doğada sevimli görüntüler oluşturdu.

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