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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da jandarma ekipleri 1500 litre etil alkol ele geçirdi

DHA

Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)YALOVA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çiftlikköy yolu üzerinde yaptığı denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan araçta 1500 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı. Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çiftlikköy yolu üzerinde yaptığı denetimlerde şüphe üzerine durdurulan araçta 1500 litre etil alkol ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak Yalova İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çiftlikköy karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan ve M.Ş (33) adlı sürücünün aracında yapılan...

Yalova'da jandarma ekipleri 1500 litre etil alkol ele geçirdi

<br>Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)YALOVA İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çiftlikköy yolu üzerinde yaptığı denetimlerde, şüphe üzerine durdurulan araçta 1500 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheli, gözaltına alındı.<br>Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çiftlikköy yolu üzerinde yaptığı denetimlerde şüphe üzerine durdurulan araçta 1500 litre etil alkol ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak Yalova İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çiftlikköy karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan ve M.Ş (33) adlı sürücünün aracında yapılan kontrolde, 1 litrelik 1500 adet şişe kaçak etil alkol ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili alkol ve araca el konulmuş, araç sürücüsü şüpheli M.Ş gözaltına alınarak, soruşturmaya başlanılmıştır. Soruşturmayı müteakip şahıs adli merciye sevk edilecektir" ifadelerine yer verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR<br>2020-06-26 16:15:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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