Altnova'ya 'Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi' kuruluyor

Yalova Valisi Muammer Erol, Türkiye’de engelliler için daha önce örneği olmayan iki projeye ev sahipliği yapacak olan Altınova’daki proje sahasında incelemelerde bulundu. Dev projeler tamamlandığında hem Yalova’ya hem de ülke ekoturizminin gelişimine büyük katkı sunacak. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, projelerin devirteslim aşamasına geldiğini de söyledi.

Altınova Hersek Sulak Alanı’nda Türkiye’de örneği olmayan 2 dev proje hayata geçecek. Burada inşaatı devam eden Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ve Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Muammer Erol, gelinen aşamayla ilgili bilgi aldı. Vali Erol’u Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova İl Şube Müdürü Nevzat Ağlan projelerle ilgili bilgilendirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Yalova Valisi Muammer Erol’un Hersek Lagünü Sulak Alan Geliştirme Projesi ile ilgili yatırım çalışmalarının yerinde görüldüğü belirtildi. Yapılan açıklamada, “Valimiz Muammer Erol, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova İl Şube Müdürlüğümüzün ‘Mahalli Öneme Haiz Sulak Alanı Hersek Lagünü’nde bulunan “Sulak Alan Geliştirme Projesi” kapsamında yapılan yapıları ve peyzaj düzenleme çalışmalarını görmek amacıyla alana ziyarette bulundular. Hersek Lagünü Sulak Alanı Geliştirme Projesi kapsamında yapılan Türkiye’nin ilk Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi, İdari Tanıtım Binası, Kanatlı İlk Müdahale Merkezi, Kır Kahvesi, Kuş Tanıtım Binası ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ile çevre düzenleme işi ile ilgili bilgiler verildi. Dev projeler hayata geçtiğinde ilimizin hem ekoturizmine hem de tanıtımına büyük katkılar sağlayacak" denildi.



"Ekoturizmiyle adından söz ettirecek"

Öte yandan, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, toplum olarak birlik beraberlik içinde, yarınlarına güvenle bakabilen, mutlu ve huzurlu bir toplum yapısına ulaşılması; engelliengelsiz tüm vatandaşların sağlık, eğitim, ulaşım, istihdam ve sosyal haklar gibi sorunlarının çözülmesi ve onlara daha iyi yaşam koşullarının sunulması ile mümkün olacağını söyledi. Bu kapsamda ilçe genelinde engellilere yönelik ciddi çalışmaların yapıldığını ifade eden Başkan Oral, en kısa zamanda tamamlanacak olan projelerle ilçenin tarihi, ticareti ve turizminin yanı sıra ekoturizmiyle de adından söz ettireceğini, projelerin Türkiye’ye örnek olacağını söyledi.

Projelerin devirteslim aşamasına geldiğini de söyleyen Başkan Metin Oral, “Projelerimiz devirteslim aşamasına geldi. Devrin ardından Altınova Belediyesi olarak da alanda çalışmalarımız olacak. Son rötuşların ardından törenle açılışları yapacağız. Projelerimiz bu yıl içerisinde hizmete açılacak” dedi.

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