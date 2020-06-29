Flamingolar, Hersek Lagününden vazgeçmiyor

Kuş nesli açısından Marmara Bölgesi’nin önemli sulak alanlarından biri olan Altınova Hersek Lagünü, kış aylarında olduğu gibi yazın da onlarca türden binlerce kuşu ağırlıyor.

Hersek Lagünü'nde heyecan verici gelişmelerin yaşandığını dile getiren Altınova Belediyesi kuş gözlemcisi Fatih Bülbül, “Geçmiş yıllarda yaz mevsiminde flamingolar çoğunlukla üreme bölgelerinde olduklarından alanda onları görmek pek mümkün değildi. Ancak son aylarda yapılan gözlem çalışmalarında onlarca flamingonun alana geldiği görüldü. Hatta Haziran ayı boyunca 100 kadar erişkin ve genç flamingo zaman zaman yaptıkları kur danslarıyla görenleri büyülemektedirler. Bu artışın nedenini ülkemizde son yıllarda Gediz Deltası ve Tuz Gölü’ndeki üreme popülasyonundan kaynaklandığını düşünüyoruz. Bugüne kadar yapılan gözlemlerde kayıt altına alınan 226 kuş türünün görüldüğü Hersek Lagünü, yerleşik ve göçmen kuşların barınma, beslenme ihtiyacını gidermeleri yanında üredikleri bir alandır da aynı zamanda. 2019 yılındaki çalışmalarla hazırlanan ‘Türkiye üreyen kuş atlası’ raporu ve daha önceki yıllarda yapılan gözlem çalışmalarına dayanılarak alanda yaklaşık 35 kuş türünün ürediği tespit edilmiştir. Üreyen yaz göçmeni ve yerleşik kuş türlerinin 20’si ötücülerden 15’i de su kuşlarındandır. Üreyen su kuşları arasında kara gagalı sumru, poyraz kuşu, uzunbacak ve halkalı küçük cılıbıt alanın değerini artırmaktadır” diye konuştu.

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