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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Körfez’in iki yakasını birleştirecek

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gölcük, Karamürsel, Yalova Altınova ve Gebze güzergahında hizmet verecek olan Hat 700 otobüsü yarın seferlerine başlayacak.

Körfez’in iki yakasını birleştirecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gölcük, Karamürsel, Yalova Altınova ve Gebze güzergahında hizmet verecek olan Hat 700 otobüsü yarın seferlerine başlayacak.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. Otobüs İşletme Müdürü Metin Gerginci ve Şirket yetkilileri, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ı makamında ziyaret ederek yeni hat hakkında bilgi verdiler. UlaşımPark A.Ş. Otobüs İşletme Müdürü Gerginci, Başkan Oral’a halk otobüsü maketi hediye etti. Başkan Oral, yeni konulan Gölcük, Karamürsel, Yalova Altınova ve Gebze hattının hayırlı olmasını diledi.
Ulaşım Park AŞ’nin hizmetinde olan Hat 700, ilk seferine 1 Temmuz Çarşamba günü başlıyor. Hat 700 Gölcük ilçesinden kalkış yapacak. Sefer sırasında Karamürsel Dereköy durağına kadar Hat 700 yolcu alabilecek. Yalova Altınova İlçesinden geçerek Osmangazi Köprüsü’nü kullanacak olan Hat 700’ün seferi Gebze ilçesi Kent önünde son bulacak. Gebze ilçesi Kent önünden kalkacak Hat 700 Osmangazi Köprüsü’ne kadar her duraktan yolcu alabilecek.
Hat 700’ün fiyat tarifesi de açıklandı. Gölcük, Karamürsel, Altınova ve Gebze güzergahında hizmet verecek Hat 700’de tam 25 TL, indirimli 20 TL, öğrenci 15 TL ve 7/24 Kağıt bilet 25,75 TL olarak ücret ödeyecek.

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