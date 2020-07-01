Altınova Belediyesi’nde büyük acı

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Yalova’nın Altınova ilçesinde kalp krizi geçiren Altınova Belediyesi Şirket Personeli Günan Bektaş hayatını kaybetti.

Altınova Belediyesi ALBEL Şirket Personeli Günan Bektaş, (43), geçirdiği kalp krizi sonrasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Günan Bektaş, aniden rahatsızlanması sonucu Yalova Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Günan Bektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastane önünde toplanan Bektaş’ın yakınları ve görev arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Günan Bektaş, evli ve 3 çocuk babasıydı.

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