Kabotaj Bayramı Yalova’da sessiz sedasız kutlandı

Her yıl çeşitli etkinliklere sahne olan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı bu yıl salgın nedeniyle sessiz sedasız kutlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında sadece Yalova Valisi Muammer Erol ve sınırlı sayıda protokol mensubunun katıldığı bir törenle denize çelenk bırakıldı.

Kabotaj Bayramı korona virüs tedbirlerine bağlı olarak her hangi bir tören ya da etkinlik gerçekleştirilmeden kutlandı. Bu kapsamda Yalova Valisi Muammer Erol ve sınırlı sayıdaki protokol mensubu yat limanından bir tekne ile denize açılarak denize çelenk bıraktılar. Bu törene korona virüs tedbirleri kapsamında protokolün tamamı katılmadı. Yine tedbirler kapsamında her yıl gerçekleşen tekne korteji de iptal edildi.

Tersanecilerden kutlama mesajı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Yalova Altınova Tersaneleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun da bir mesaj yayınlayarak, “94. Yıldönümünü kutladığımız Denizcilik ve Kabotaj Bayramı tüm denizcilik camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

