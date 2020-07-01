Yalova Üniversitesi doğal dezenfektan üretti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Üniversitesi doğal dezenfektan üretti

İHA

Yalova Üniversitesi Öğretim Üyeleri, COVID19 ile mücadele noktasında önemli bir rol oynayan doğal dezenfektan hipokloröz asit ve antibakteriyel iyonik gümüş çözeltisi üretti.

Yalova Üniversitesi doğal dezenfektan üretti

Yalova Üniversitesi Öğretim Üyeleri, COVID19 ile mücadele noktasında önemli bir rol oynayan doğal dezenfektan hipokloröz asit ve antibakteriyel iyonik gümüş çözeltisi üretti.
Daha önce de siperlik ve video laringoskop üreterek ücretsiz bir şekilde sağlık çalışanlarının istifadesine sunan Yalova Üniversitesi, bu defa doğal dezenfektan hipokloröz asit ve antibakteriyel iyonik gümüş çözeltisi üreterek bir başarıya imza attı. Yalova Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Recep Özcimder ile Kimya Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından hazırlanan proje kapsamında üretilen doğal dezenfektan hipokloröz asit ve antibakteriyel iyonik gümüş çözeltisi ile mikroorganizmaların parçalanarak etkisiz hale getirilmesi ve tam bir dezenfektasyon işleminin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Yapılan araştırmalar sonucunda üretilen doğal dezenfektan hipokloröz asit ve antibakteriyel iyonik gümüş çözeltisinin, HOCI HIV ve HepatitB gibi ciddi virüsler de dahil olmak üzere birçok bakteri ve mantar üzerinde yüzde 99.7 oranında sterilizasyon gerçekleştirdiği gözlendi.
Yalova Üniversitesi tarafından üretilen doğal dezenfektan hipokloröz asit ve antibakteriyel iyonik gümüş çözeltisinin COVID19 salgını ile mücadele kapsamında güvenle kullanılması ve öncelikle Yalova ilinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının giderilmesi planlanıyor. Doğal dezenfektan hipokloröz asit ve antibakteriyel iyonik gümüş çözeltisinin öncelikli olarak Yalova’da bulunan hastaneler, karantina uygulanan öğrenci yurtları, belediyeler, askeri kışlalar, sağlık ocakları, cezaevleri, toplu taşıma araçları ve alışveriş merkezleri gibi insanların bir araya geldikleri alanların dezenfekte edilmesinde kullanılması amaçlanıyor. Ayrıca talep edildiği takdirde, turizm şehri olan Yalova’daki konaklama tesislerinin de dezenfektan ihtiyaçları doğal dezenfektan hipokloröz asit ve antibakteriyel iyonik gümüş çözeltisi ile karşılanabilecek.
Hipokloröz asit ve antibakteriyel iyonik gümüş çözeltisinin virüslere karşı en etkili dezenfektan olduğunu söyleyen Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, “Ülkemizin geçtiği bu zor dönemden ‘Bir katkı da Yalova Üniversitesi’nden olsun’ sloganıyla çalışmalarına başlayan üniversitemiz, bu dezenfektan ile özellikle insan sağlığına zarar vermeden korumayı hedefliyor. Doğal bir antibiyotik olan hipokloröz asitin antibakteriyel etkileri de bulunuyor. Bu iki özel ürünün birlikte kullanımı ile hem virüsün yok edilmesi hem de uzun süreli dezenfektasyonun sağlanması hedefleniyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kabotaj Bayramı Yalova’da sessiz sedasız kutlandı
YEREL HABERLER Kabotaj Bayramı Yalova’da sessiz sedasız kutlandı
Altınova Belediyesi’nde büyük acı
YEREL HABERLER Altınova Belediyesi’nde büyük acı
Yalova’da 136 kişiye maske cezası
YEREL HABERLER Yalova’da 136 kişiye maske cezası
Körfez’in iki yakasını birleştirecek
YEREL HABERLER Körfez’in iki yakasını birleştirecek
Flamingolar, Hersek Lagününden vazgeçmiyor
YEREL HABERLER Flamingolar, Hersek Lagününden vazgeçmiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X