'Yalova Belediyesi'nde 20 milyon TL'lik zimmet' iddianamesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Yalova Belediyesi'nde 20 milyon TL'lik zimmet' iddianamesi

DHA

Huzeyfe ÖZDEMİRHalil ÖZÇOBAN/YALOVA, (DHA)YALOVA Belediyesi´nde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen zimmet suçu ve resmi belgede sahtecilik soruşturmasında ilk iddianame kabul edildi. İddianamede, zimmete geçirilen para miktarının 20 milyon liradan fazla olduğu ve eski Belediye Başkanı Vefa Salman´ın aktarılan paralardan habersiz olmasının hayatın normal akışına aykırı olacağı belirtildi. Soruşturmada yer alan ifadelerde, muhasebe personeli Reşat Elgin, tutuklu eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç´in kendisine `Bunlar Vefa´nın bana yıktığı işler, belediyeye attığı kazıklar´ dediği...

'Yalova Belediyesi'nde 20 milyon TL'lik zimmet' iddianamesi

<br>Huzeyfe ÖZDEMİRHalil ÖZÇOBAN/YALOVA, (DHA)YALOVA Belediyesi´nde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen zimmet suçu ve resmi belgede sahtecilik soruşturmasında ilk iddianame kabul edildi. İddianamede, zimmete geçirilen para miktarının 20 milyon liradan fazla olduğu ve eski Belediye Başkanı Vefa Salman´ın aktarılan paralardan habersiz olmasının hayatın normal akışına aykırı olacağı belirtildi. Soruşturmada yer alan ifadelerde, muhasebe personeli Reşat Elgin, tutuklu eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç´in kendisine `Bunlar Vefa´nın bana yıktığı işler, belediyeye attığı kazıklar´ dediği ortaya çıktı.<br>Yalova Belediyesi'nde muhasebe personeli olarak çalışan Reşat Elgin´in yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip, ortadan kaybolduktan sonra Denizli´de yakalanmasının ardından başlayan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda, Yalova eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç´in (48) de aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe personeli Reşat Elgin (43), Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş (56), müteahhit Bekir Bilgi (39), zimmet suçuna ortak olan Hakan Çelik (31), Taner Tan (29), Emrah Gök (27), Beytullah Baltacı (32), Sinem Deniz (34), Tuncay Doğan (43), Cüneyt Özçomak (38), Tuğrul Kaş (41), Abdulnasır Gölbaşı (51), Cem Dindar (32), Kartal Özgür Barutçu (40), Ahmet Ragip Akay (45) olmak üzere 16 kişi tutuklandı. Ayrıca soruşturma başlatıldığında belediye başkanlığı görevine devam eden Vefa Salman, 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince, 27 Şubat günü geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı. Yalova Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren tarafından yürütülen soruşturmada ilk iddianame hazırlandı. Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen ve 150 sayfadan oluşan iddianamenin içerisinde tanık ve tutuklular hakkında ifadeler ile birlikte kanıt sayılan delil ve belgeler yer aldı. Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakkında dava açılan eski Belediye Başkanı Vefa Salman, denetim görevini ihmal, irtikaba göz yumma ve zimmet suçlarından 3 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.<br>20 MİLYON LİRADAN FAZLA PARA ZİMMETE GEÇİRİLDİ<br>Sayıştay Başkanlığı Mülkiye Müfettişleri, Yalova Belediyesi´nde sahte belgelerle usulsüz olarak zimmete geçirilen para miktarını belirlemek için 400´e yakın hesapta inceleme yaptı. Hareketlilik olan hesaplara para akışının, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, muhasebe personeli Saliha Öktemgil tarafından imzalandığı belirlendi. Ayrıca, ayrı ayrı hesaplarda yapılan inceleme sonucunda, zimmete geçirilen para miktarının 20 milyon 739 bin 664 lira 80 kuruş olduğu ortaya çıktı. Bu para içerisinde 185 ayrı ödemeyle tutuklu olarak bulunan müteahhit Bekir Bilgi´ye 6 milyon 689 bin 957 lira 60 kuruş para aktarıldığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı, İddianamede şüphelilere aktarılan ödemeler karşılığında Yalova Belediyesi´ne herhangi bir iş yapılmadığını ve yetki belgesi alınmadığını da tespit etti.<br>`VEFA´NIN BELEDİYEYE ATTIĞI KAZIKLAR´<br>Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada toplam 34 kişinin ifadesine başvuruldu. Soruşturmada 16 kişi tutuklanırken, iddianamede yer alan ifade ve delil niteliğindeki belgeler dikkati çekti. İfadelerde, muhasebe personeli Reşat Elgin, tutuklu halde bulunan eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç´in yapılan ödemelerden sonra kendisine, `bunlar Vefa´nın bana yıktığı işler, belediyeye attığı kazıklar´ dediği yer aldı. Ayrıca Reşat Elgin ifadesinde, "Yalova Belediyesi´nden yapılan usulsüz ödemelere ilişkin paraları Halit Güleç´e götürüyordum. Paraları götürdüğüm zaman başkanın özel kaleminde çalışan Sabire Karsan´ın da yanımıza geldiği bazen paraları onun aldığını görüyordum. Başkan Yardımcısı Halit Güleç, bana hangi şahsa ve firma yetkilisine ne kadar ödeme yapacağımı söylüyordu. Ben de bana söylenenleri uyguladım. Kaçtığım gün, müteahhit Bekir Bilgi´den 25 bin lira para aldım. Bekir, kendisine yapılan ödemeleri Yalova merkezde bulunan özel bir turizm firmasına bırakırdı. Halit Güleç´in şoförleri tarafından para alınır ve ona getirilirdi. Güleç´in parayı ne yaptığını bilmiyorum, ancak yurt dışı gezilerini kastederek bunlar yurt dışına gidecek diye söylüyordu. Paranın bir kısmını da yerel gazetelerde haber yapan ve söz verip işe alamadığımız şahıslara, verileceğini söylüyordu." ifadeleri yer aldı.<br>BELEDİYEDEKİ YOLSUZLUK WHATSAPP KONUŞMALARINDA<br>Cumhuriyet Savcısı, soruşturma kapsamında eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile birlikte tutuklu halde bulunan 16 kişinin Whatsapp hesaplarının incelenmesinin ardından ortaya çıkan delil niteliğindeki kanıtlar da iddianamede yer aldı. Müteahhit Bekir Bilgi´nin incelenen hesabında, Halit Güleç´e `abi ben çok zordayım abi, lütfen yardım et. Çekler var takasta, günlük toplanan paralardan bir şeyler yapalım, bugün halledemezsem mahvoldum. Reşat´a gittim başkan bana söylesin diyor, 25-30 bin lira lütfen´ dediği tespit edildi. Ayrıca, soruşturmada verdiği ifadesinde Halit Güleç, müteahhit Bekir Bilgi´yle 2017 yılından itibaren görüşmediğini söyledi. Ancak ortaya çıkan WhatsApp konuşmalarının 20 Ağustos 2019 tarihine ait olması dikkati çekti. Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç´in sekreteri Bahar Taşkömür ile yaptığı konuşmalar da iddianame içerisinde yer buldu. O konuşmalarda, Güleç´in `makam kapısına gel, zarfa koy bir yandan da aşağıya in´ diyerek paranın miktarını belirlediği, Taşkömür´ün ise `yüzlüklerden mi verecektim korumaya, parayı sayıyoruz 20 bin ne yapalım´ diyerek talimatları uygulaması dikkati çekti.<br>`50 BİN LİRAYI BANA GETİR´ TALİMATI GÜVENLİK KAMERASINDA<br>Dosya kapsamında güvenlik kamerası ve tespit tutanağında yer alan kayıtlara göre temizlik işleri yapan özel bir firmanın sahibi F.Ö.´ye yaptığı işler karşılığında Güleç´in talimatıyla 75 bin TL ödeme yaptırdığı belirlendi. Muhasebe personeli Reşat Elgin, Güleç´in bu ödeme için kendisine ayrı bir talimat daha verdiğini ve F.Ö.´ye yaptığı ödemeden 50 bin TL parayı alıp kendisine getirmesi gerektiğini söyledi, dedi. F.Ö.´nün getirdiği 50 bin TL´lik sarı zarf ise Güleç´in sekreteri Bahar Taşkömür tarafından Yalova Belediyesi içerisinde alındı. Taşkömür´ün para dolu olan zarfı alıp önce boş bir odaya daha sonra başkan yardımcısı Halit Güleç´in odasına götürmesi ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.<br>VEFA SALMAN, SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ<br>İddianame de, soruşturma kapsamında geçici olarak görevinden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Vefa Salman, suçlamaları kabul etmedi. Salman, muhasebe personeli Reşat Elgin´in birimde özel olarak görevlendirilmediğini ve sadece halkla ilgilendiğini yapılan ödemelerle ilgili yetkiyi Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç´e verdiğini söyledi. Ayrıca verdiği ifadesinde, "Olayın başladığı gün Halit Güleç ve belediye meclis üyesi evime geldi. Bana bazı evraklarda sahtecilik yapıldığını söyledi. Ben de hemen suç duyurusunda bulunma talimatı verdim. Dolayısıyla benim kasıtlı olarak ihmale göz yumduğuma dair olan müfettiş raporlarını kabul etmiyorum. Ödemelerle ilgili çok az kişi beni arardı. Daha çok Halit Güleç aranır ve onun tarafından ödemeler halledilirdi. Bu yetkiyi kendisine ben vermiştim" dedi. Ancak, iddianame de bilirkişi ve müfettişlerin raporlarına göre, ödemelerin Vefa Salman´ın 6 yıllık görev süresi göz önünde bulundurularak, görevlendirdiği Başkan Yardımcısı Halit Güleç´in onayıyla yapılan ödemelerden bilgisi olmaması hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. 16'sı tutuklu 34 sanığın önümüzdeki ay Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıkacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR/Halil ÖZÇOBAN<br>2020-07-03 11:58:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altınova Belediye personellerine İSG eğitimi
YEREL HABERLER Altınova Belediye personellerine İSG eğitimi
Yalova’da yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı
YEREL HABERLER Yalova’da yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı
Yalova Belediyesi'nde 20 milyon 739 bin lira usulsüz ödeme yapılmış
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi'nde 20 milyon 739 bin lira usulsüz ...
Muharrem İnce'nin kardeşine kötü haber Yalova Eski Belediye Başkanı Vefa Salman'a hakaret ettiği öne sürülen Hüseyin İnce toplamda 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı Ceza ertelenmezken, Hüseyin İnce'nin İl Genel Meclis üyeliği de düştü
YEREL HABERLER Muharrem İnce'nin kardeşine kötü haber Yalova Eski ...
Su borusunda 3 gün kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Su borusunda 3 gün kalan yavru kedi itfaiye ekipleri ...
Sağlıkçılar süper kahraman oldu Yalovalı sağlıkçılar korona virüse savaş açtılar
YEREL HABERLER Sağlıkçılar süper kahraman oldu Yalovalı sağlıkçılar ...
Altınova, yeniden BAL'da
YEREL HABERLER Altınova, yeniden BAL'da
Avcılardan anlamlı yarışma
YEREL HABERLER Avcılardan anlamlı yarışma
Oral, Bakan Soylu’ya çalışmaları anlattı
YEREL HABERLER Oral, Bakan Soylu’ya çalışmaları anlattı
Yüzücüler Emre Seven ve Mustafa Aydoğdu, 26 kilometrelik mesafeyi 10 saatte tamamladılar
YEREL HABERLER Yüzücüler Emre Seven ve Mustafa Aydoğdu, 26 ...
Kabotaj Bayramı'nı, İstanbul'dan Yalova'ya yüzerek kutladılar
YEREL HABERLER Kabotaj Bayramı'nı, İstanbul'dan Yalova'ya yüzerek ...
Kartal’dan Çınarcık’a 10 saat kulaç attılar Mersin-Kıbrıs etabı öncesinde 26 kilometre yüzdü
YEREL HABERLER Kartal’dan Çınarcık’a 10 saat kulaç ...
Güneş: "Genç kadromuzla yeniden BAL Ligi'ndeyiz"
YEREL HABERLER Güneş: "Genç kadromuzla yeniden BAL Ligi'ndeyiz"
Oral: "Altınova tersaneleri önemli bir hamle"
YEREL HABERLER Oral: "Altınova tersaneleri önemli bir hamle"
Yalova Üniversitesi doğal dezenfektan üretti
YEREL HABERLER Yalova Üniversitesi doğal dezenfektan üretti
Kabotaj Bayramı Yalova’da sessiz sedasız kutlandı
YEREL HABERLER Kabotaj Bayramı Yalova’da sessiz sedasız kutlandı
Altınova Belediyesi’nde büyük acı
YEREL HABERLER Altınova Belediyesi’nde büyük acı
Yalova’da 136 kişiye maske cezası
YEREL HABERLER Yalova’da 136 kişiye maske cezası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X