Yalova'da sağlık çalışanları pandemi sürecini resmetti

<br>Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)YALOVA'da sağlık çalışanları, koronavirüse karşı verdikleri mücadeleyi resme döktü.<br>Yalova Devlet Hastanesi Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi´nin sağlık çalışanları koronavirüse karşı verilen mücadeleyi resmetti. Pandemi sürecinde el ele vererek yoğun bir çalışma temposuna girdiklerini belirten sağlık çalışanları "El ele verip, kenetlendik, görev dediler hiç düşünmeden hazırız dedik. Birbirimize destek, hastalarımıza nefes olduk. Savaş tulumlarımızı giyip miğferimizi takınca, dualarla yola çıkınca bir de helalinden yapınca, bizi kim yenebilirdi. Sevgimizi, alın terimizi ve yüreğimizi katıp ilk turu aldık. Biz şimdiden diğer tura hazırız o da tekrar kaybetmeye hazır olsun" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR<br>2020-07-04 14:46:03<br>
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