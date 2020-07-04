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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kurum: “Yalova merkezinde kentsel dönüşüm çalışmasına başlayacağız”

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1999 Marmara Depremi'ni yaşayan Yalova'da kent merkezinde kentsel dönüşüm çalışmasına başlayacaklarını söyledi.

Bakan Kurum: “Yalova merkezinde kentsel dönüşüm çalışmasına başlayacağız”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1999 Marmara Depremi’ni yaşayan Yalova’da kent merkezinde kentsel dönüşüm çalışmasına başlayacaklarını söyledi.
Bakan Kurum, Yalova’da yapılacak projeleri incelemek için kentte geldi. İlk olarak Yalova Valiliğini ziyaret eden Kurum’u Vali Muammer Erol, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ve kamu kurum müdürleri karşıladı.
Kurum, Valilik Toplantı Salonu’nda il protokolüyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrasında basın açıklaması yapan Kurum, Sakarya’nın Hendek ilçesine meydana gelen patlamadan dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara da şifalar dileyerek, “Hızlı bir şekilde tüm bakanlıklarımız olay yerine gittiler. Sakarya’mızın, Hendek’imizin yaralarını sarmak adına tüm çalışmaları yapıyorlar. Tekrar tüm Sakarya’mıza Hendek’imize geçmiş olsun” dedi.
Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Yalova’ya yaklaşık 17,5 milyar liralık yatırım yaptıklarını söyledi. Kurum, 2023 hedefleri doğrultusunda şehirlerin 50100 yılını planlayacak çalışmaları yaptıklarını kaydetti. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’ni Yalova’nın yaşadığını hatırlatarak kent merkezinde kentsel dönüşüm çalışması başlatacaklarını belirterek şöyle konuştu: “Bu çalışmada hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Vatandaşlarımızın rızasını almak kaydıyla, mevcut yükseklik ve yoğunlukları dikkate alarak yeni yapacağımız planlamada da donatı alanların düşünmek, yeni yeşil alanlar, sosyal donatı alanları kazandıracak çalışmayı bakanlığımız Yalova Belediyesi ile başlatacak. Bu çerçevede bakanlık olarak dönüşmek isteyen vatandaşlarımıza her türlü yer, taşınma yardımı, planla ilgili yine harç, vergi gibi bu noktada yapılabilecek her türlü yardımı yapmak suretiyle, ki yeni yönetmelikten kaynaklı imar kayıplarıyla da alakalı da biz gerekli maddi ve teknik desteği vermek suretiyle bir çalışma başlatacağız. Bu çalışma çerçevesinde de dönüşmek isteyen vatandaşlarımıza her türlü kolaylığı yapmak istiyoruz.”
Diğer bir kentsel dönüşümün de merkez Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki 10 hektarlık alanda 587 hak sahibinin bulunduğu alanda yapılacağını ifade eden Kurum, dönüşümün TOKİ vasıtasıyla yıl sonuna kadar hak sahibi vatandaşlarla görüşeceklerini dile getirdi. Kurum, buradaki yapılacak binaların zemin artı 34 katı geçmeyeceğini ve yıl sonunda da inşaatlara başlamak istediklerini anlattı. Bakan Kurum, 100 bin sosyal konut projesi kapsamında 300 konutun Yalova’ya yapılacağını da sözlerine ekledi.
Yalova’da millet bahçesi projesini hayata geçireceklerini söyleyen Kurum, “81 ilimize 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefiyle yola çıktı. 23 tane Millet Bahçesi’nin açılışını gerçekleştirdik. Bu çerçevede yeşil Yalova’ya daha fazla yeşil alan kazandırmak amacıyla eski devlet hastanemizin hemen arkasında bulunan Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki 113 dönümlük alanı millet bahçesi yapıyoruz. İçinde yürüyüş, bisiklet yolları, millet kıraathanesinin olduğu, vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat zaman geçirebileceği alanı da inşallah Yalova’mıza kazandıracağız” diye konuştu.
Çiftlikköy’den başlayarak Yalova Üniversitesine kadar 20 kilometre bisiklet yolu projesini hayata geçireceklerinin altını çizen Kurum, “81 ili bir birine bağlayan master plan yaptık. Bu çerçevede Edirne’den Hakkari’ye kadar vatandaşlarımız bisikletle gidebilsin, yürüsün istiyoruz. Yalova’da yapacağımız bu bisiklet yolu da bunun bir parçası olacak” dedi.
Kurum, Yalova Belediyesi ile sıfır atık projesi kapsamında Kirazlı mevkisinde 4 milyon liralık entegre atık denetim merkezi yapılacağını bunu 2 milyon lirasının hibe olarak verileceğini söyledi.
Yalova Valiliği ve Yalova Belediyesinin bulunduğu alanı vatandaşa bir meydan olarak kazandırmak istediklerini söyleyen Kurum, bu çerçevede valilik ve belediyenin kaldırılacağını ve stadyumun hemen yanındaki alanda yeni binaların yapılacağını vurgulayarak, “Bu yıl sonuna kadar valilik inşasına başlayacağız. Arkasında da belediye binamızın inşasına başlamak suretiyle taşınma sürecini yapacağız. Şehrimizde içinde çınar ağaçlarının bulunduğu 15 bin metrekarelik bir alan kazandıracağız. Meydanın altına da kapalı otopark yapacağız. Bu kapalı otoparka da şehrin içindeki, Yalova’nın içindeki trafik problemini, otopark problemini çözecek önemli bir adımı atmış olacağız. Hedefimiz 2022 sonuna kadar bu alanı meydan ve meydan altı otopark haline getirmektir. Hiçbir şekilde ticari ünite yapmadan tamamen vatandaşımızın kullanacağı bir alan olacaktır ” ifadelerini kullandı.
Kurum, ardından Yalova Belediyesinin ziyaret etti. Bakan ardından kentte yapılması planlanan projelerin yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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