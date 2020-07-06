Yalova organik aronyanın merkezi olacak

Sağlık meyvesi olarak bilinen aronyanın üretimi Yalova’da her geçen gün artıyor.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 20172020 yılları arasında hayata geçirilen İl Özel İdare destekli projelerin uygulanması sonucu Yalova genelinde son 3 yılda 99 dekar alanda aronya bahçesi tesis edildi.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, aronya bahçesi tesis edilen çiftçiler için belirli aralıklarla teknik eğitimler ve geziler tertip ediyor. Aronya üretimini artırmak maksadıyla proje uygulanıyor. Bu proje sayesinde mevcut aronya üreticilerinden hali hazırda KSK kuruluşu ile organik tarım grup sertifikası sözleşmesini imzalamış olan ‘Geçiş1’ statüsündeki 13 aronya üreticisinin geçiş süreçlerindeki ek maliyetlere destek olunarak, yeni plantasyonlar olarak oluşturulan Aronya aahçe tesislerinin verim dönemlerine ulaştıklarında elde edilecek aronya meyvelerinin aynı zamanda organik meyve olarak hasat edilebilmesi sağlanmış olacak.

İl Müdürlüğü ve Araştırma Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen eğitim pandemi tedbirleri alınarak online verildi. Eğitime 34 aronya yetiştiricisi online olarak iştirak etti.

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