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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da yaban hayat fotokapanlarla görüntülendi

DHA

Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)YALOVA Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ormanlık alana kurulan fotokapanlarda, yaban domuzu, ayı, çakal ve yaban kedisi görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yalova Şubesi ekipleri, `Yalova'nın Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi´ kapsamında belirlenen koordinatlara, fotokapanlar kurdu. Kurulan fotokapanlarla, yaban kedisi ve ayı türlerinin takibinin yanı sıra ilde yaban hayatı popülasyonunu belirleme ve envanter çalışmalarının yapılması amaçlandı. Merkeze bağlı Güneyköy ile...

Yalova'da yaban hayat fotokapanlarla görüntülendi

<br>Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)YALOVA Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ormanlık alana kurulan fotokapanlarda, yaban domuzu, ayı, çakal ve yaban kedisi görüntülendi.<br>Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yalova Şubesi ekipleri, `Yalova'nın Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi´ kapsamında belirlenen koordinatlara, fotokapanlar kurdu. Kurulan fotokapanlarla, yaban kedisi ve ayı türlerinin takibinin yanı sıra ilde yaban hayatı popülasyonunu belirleme ve envanter çalışmalarının yapılması amaçlandı. Merkeze bağlı Güneyköy ile Armutlu ilçesinde kurulan fotokapanlarla çakal, ayı, yaban kedisi, tilki, porsuk ve yavrularını emziren yaban domuzu görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR<br>2020-07-07 14:25:52<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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