Yalova'da da asker uğurlamasına kısıtlama getirildi

Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)ASKER uğurlama, açık veya kapalı yerlerde eğlenceler düzenleme, araç konvoyu oluşturarak toplu uğurlama gibi faaliyetler, Yalova'da da yasaklandı.
Antalya, Balıkesir, Uşak, İzmir, Muğla, Erzincan, Karaman, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Trabzon, Denizli, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Ağrı, Şanlıurfa, Kırşehir, Ardahan, Mersin, Malatya, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş'tan sonra Yalova'da da asker uğurlamasına yasağı getirildi.
Yalova 'da asker uğurlama yasağı süresince askeri birinci derece yakınları yolcu edecek, askerlerin uğurlama gibi etkinlikler yapamayacak. Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu´nun yaptığı açıklamada," Asker uğurlaması yasağı ile açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması ve toplu uğurlama yapılması kısıtlandı.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR
2020-07-09 14:51:45
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