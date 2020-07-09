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Yalova'da da asker uğurlamasına kısıtlama getirildi

DHA

Yalova'da da asker uğurlamasına kısıtlama getirildi


Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)ASKER uğurlama, açık veya kapalı yerlerde eğlenceler düzenleme, araç konvoyu oluşturarak toplu uğurlama gibi faaliyetler, Yalova'da da yasaklandı.
Antalya, Balıkesir, Uşak, İzmir, Muğla, Erzincan, Karaman, Gümüşhane, Ordu, Samsun, Trabzon, Denizli, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Ağrı, Şanlıurfa, Kırşehir, Ardahan, Mersin, Malatya, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş'tan sonra Yalova'da da asker uğurlamasına yasağı getirildi.
Yalova 'da asker uğurlama yasağı süresince askeri birinci derece yakınları yolcu edecek, askerlerin uğurlama gibi etkinlikler yapamayacak. Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu´nun yaptığı açıklamada," Asker uğurlaması yasağı ile açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması ve toplu uğurlama yapılması kısıtlandı.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR
2020-07-09 14:51:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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