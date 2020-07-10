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Norveç için inşa edilen gemi denize indirildi 84 metrelik Krıstıansund Norveç denizlerinde çalışacak

İHA

Yalova'nın Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesinde bulunan Cemre Tersanesi Norveçli Havyard Group için inşa ettiği canlı balık taşıma gemisini denize indirdi.

Norveç için inşa edilen gemi denize indirildi 84 metrelik Krıstıansund Norveç denizlerinde çalışacak

Yalova’nın Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesinde bulunan Cemre Tersanesi Norveçli Havyard Group için inşa ettiği canlı balık taşıma gemisini denize indirdi.
Türk gemi inşa sanayisinin önemli kuruluşlarından birisi konumundaki Cemre Tersanesi yabancı ülkelerden gelen siparişlerini teslim etmeyi sürdürüyor. Bu anlamda Norveç’in en önemli denizcilik firmalarından birisi olan Havyard Group A.Ş ile yapılan anlaşma gereğince alınan siparişlerin inşası ve teslimi de bir bir gerçekleştiriliyor. Son olarak Norveçli firma için inşa edilen Krıstıansund adlı canlı balık gemisi de törenle denize indirildi. DNVGL klas olarak adlandırılan gemi 84 metre uzunluğa ve 16 metre genişliğe sahip. Gemi Norveç’te yakalanan balıkların açıktaki diğer gemilerden alınarak limana ulaştırılmasında kullanılacak. Cemre Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gülcek’in de katıldığı törenle denizle buluşan gemi gerekli hazırlıkların tamamlanması sonrasında Norveç’e gönderilecek.

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