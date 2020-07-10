Altınova'ya noter kuruluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınova'ya noter kuruluyor

İHA

Adalet Bakanlığı, nüfus, iş yoğunluğu ve ticari hayatın artış gösterdiği yerlerde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda 186 yeni noterlik kurdu. Noterlik bulunmayan Altınova ilçesine de noterlik kurulmasına karar verildi.

Altınova'ya noter kuruluyor

Adalet Bakanlığı, nüfus, iş yoğunluğu ve ticari hayatın artış gösterdiği yerlerde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda 186 yeni noterlik kurdu. Noterlik bulunmayan Altınova ilçesine de noterlik kurulmasına karar verildi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçeye noter kurulmasını sağlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e teşekkür etti. Altınova’nın bölgede stratejik öneme sahip bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Oral, “Noter’in kurulmasıyla en önemli ihtiyaçlarımızdan birisi karşılanmıştır” dedi.

Altınova’nın her geçen gün gelişip büyüdüğünü ifade eden Başkan Oral, “Tersanelerimizle ülkemize ihracatta önemli katkılar sağlıyoruz. Dış mekân süs bitkiciliğinde Altınova Türkiye’nin lokomotifi durumundadır. Organik tarım ve tıbbi aromatik bitkiler konusunda da marka olma yolundayız. İlçemiz birçok ulusal ve uluslararası şirketi barındırmaktadır. En büyük eksikliğimizden birisi olan noter konusunun çözümü bizim için çok önemliydi. Bundan böyle vatandaşlarımız, şirketlerimiz, esnafımız noter işlemlerini kendi ilçelerinde daha rahat yapabilecektir. İlçemize noterin kazandırılmasında emeği geçen; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün şahsında hükümetimize, Yalova Valimiz Muammer Erol’a, Altınova Kaymakamımız Regaip Ahmet Özyiğit’e, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş’e, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol’a, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar’a, Adalet Bakanlığımızın ilgili yetkililerine, ilçe halkım adına teşekkür ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Norveç için inşa edilen gemi denize indirildi 84 metrelik Krıstıansund Norveç denizlerinde çalışacak
YEREL HABERLER Norveç için inşa edilen gemi denize indirildi 84 ...
Başkan Oral’dan şampiyona kutlama
YEREL HABERLER Başkan Oral’dan şampiyona kutlama
Yalova'da da asker uğurlamasına kısıtlama getirildi
YEREL HABERLER Yalova'da da asker uğurlamasına kısıtlama getirildi
Bu köpek dondurma yiyor 3 yaşındaki çocuk dondurmasını yavru köpekle paylaştı
YEREL HABERLER Bu köpek dondurma yiyor 3 yaşındaki çocuk ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X