Yalova'da trafik kazası: 4 yaralı

Yalova'da bir otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna çarptı. Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, YalovaBursa karayolunda öğle saatlerinde meydana geldi.

Edilen bilgiye göre, Bursa istikametinde ilerleyen Kurban Koçer (48) idaresindeki 16 AC 0055 plakalı Renault marka otomobil yoldan çıkarak akaryakıt istasyonun tabelasına çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Kurban Koçer, Elif Yerlikaya (31) ve çocukları Zeynep Yerlikaya (9), Hüma Yerlikaya (1) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şoför Kurban Koçer’in durumunun ise ağır olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların ise durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili incelemelerine devam ediyor.

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