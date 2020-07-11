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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel çocuklara özel ilgi

İHA

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'na bağlı Altınova Özel Kardeşlik Spor Kulübü, pandemi sürecinde özel çocukları yalnız bırakmadı.

Özel çocuklara özel ilgi

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu’na bağlı Altınova Özel Kardeşlik Spor Kulübü, pandemi sürecinde özel çocukları yalnız bırakmadı.
Altınova Özel Kardeşlik Spor Kulübü, pandemi sürecinde sosyal medya üzerinden düzenlediği yarışmalarda dereceye giren 80 öğrenciye ödüllerini salgın kurallarına uyarak dağıttı. Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödülleri de salgın kurallarına uyularak sahiplerine verildi. Pandemi sürecinde çocuklarla sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Altınova Özel Sporcular Spor Kulübü Başkanı Erdem Coşkuner, “Bu süreçte sosyal medya araçlarıyla 80 öğrencimiz ile sürekli iletişim halinde olduk. Çocuklarımızın heyecanları ve mutlulukları bizlerin motivasyonunda önemli bir yere sahip. Kulüp Başkanlığı olarak, yarışmalara katılım gösteren çocuklarımıza ve ailelerine, bizlere destek olan Altınova Vakıfbank İlkokulu Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz” dedi.
5 yıllık bir kulüp olduklarını, ancak bu kısa zamanda önemli başarılar elde edildiğini dile getiren Kulüp Başkanı Erdem Çoşkuner, “Otistik ve zihnî engeli olan çocukların sporla hayata tutunmalarını istiyoruz” diye konuştu.

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