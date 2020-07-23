Yalova Valisi Muammer Erol’dan Basın Bayramı mesajı: “Basın demokrasinin vazgeçilmez unsurudur”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Valisi Muammer Erol’dan Basın Bayramı mesajı: “Basın demokrasinin vazgeçilmez unsurudur”

İHA

Yalova Valisi Muammer Erol, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajında, "Basın çağdaş demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesidir" dedi.

Yalova Valisi Muammer Erol’dan Basın Bayramı mesajı: “Basın demokrasinin vazgeçilmez unsurudur”

Yalova Valisi Muammer Erol, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle yayınladığı mesajında, “Basın çağdaş demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesidir” dedi.
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı münasebetiyle yazılı bir mesaj yayınlayan Vali Muammer Erol, halkın haber alma hakkının sağlanması için canını dişine takarak durmaksızın çalışan basın mensuplarını kutladı. Demokrasinin vazgeçilmezlerinden birisinin de basın olduğuna vurgu yapan Vali Erol mesajında şu sözlere yer verdi:
“24 Temmuz 1908 tarihinde II. Meşrutiyetin ilan edilmesiyle birlikte basında sansürün kaldırılması dolayısıyla, ülkemizde her yıl 24 Temmuz günü ‘Gazeteciler ve Basın Bayramı’ olarak kutlanmaktadır. Her basın mensubu aynı zamanda bir araştırmacı ve hakikatin peşindeki insandır. Hakikati kamu adına araştıran, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatan, toplum ve devlet arasında köprü olma görevi üstlenen basın mensupları, zor şartlarda 7 gün 24 saat, zaman zaman ise canlarını da tehlikeye atarak görevlerini özveriyle yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Çağdaş ve demokratik ülkelerde dördüncü kamusal güç olarak kabul edilen ve demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan basının, kamuoyunun ülke ve dünyadaki gelişmelere dair doğru, gerçek ve güvenilir bilgiler içeren haber alma ihtiyacının karşılanması, temel hak ve hürriyetlerin korunması, kamuoyunda farkındalık oluşturulması, gibi önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Bu düşüncelerle basında sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümünde, hayatını kaybeden basın mensuplarını saygı ve rahmetle anıyor, başta Yalova’mızda görev yapan basınımızın güzide temsilcileri olmak üzere, tüm değerli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hersek Bölgesine hayran kaldılar
YEREL HABERLER Hersek Bölgesine hayran kaldılar
Yalovalı çiftten örnek davranış Düğün yemeklerini ihtiyaç sahiplerine dağıttılar
YEREL HABERLER Yalovalı çiftten örnek davranış Düğün yemeklerini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X