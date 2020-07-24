Altınova'da Ayasofya için helva dağıtıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınova'da Ayasofya için helva dağıtıldı

İHA

Altınova'da Ayasofya için helva dağıtıldı

Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla Yalova Cuma Namazı sonrası vatandaşlara helva ikram edildi.
Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra cuma namazıyla ibadete açılması dolayısıyla Altınova Merkez Hacı Tevfik Yılmaz Camiinde vatandaşlara helva dağıtıldı.
Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Fetih hakkı olan Ayasofya aslına rücu etmiş, İstanbul'un fatihi Sultan Mehmet Han'ın vasiyeti yerine gelmiştir. Ayasofya'nın dirilişi, Mescidi Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir. Ayasofya'nın dirilişi, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesleridir.
Ayasofya'nın dirilişi, sadece Müslümanların değil, onlarla beraber tüm mazlumların, mağdurların, tüm ezilmişlerin, sömürülmüşlerin umut ateşinin yeniden alevlenişidir. İşte tüm bu nedenlerden dolayı Ayasofya, sadece Ayasofya'dan ibaret değildir. Bizler için anlamı çok daha derin ve manidardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bu kararı alan tüm devlet büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bugünleri bizlere gösteren, bir duamızı daha gerçeğe dönüştüren Rabbimize hamd ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP'li Muharrem İnce Diyanet'in davetine uydu, Ayasofya'da namaz için yola çıktı Diyanet İşleri Başkanı CHP’li İnce’yi namaza davet etti Muharrem İnce: "Allah’ın davetine uyacağım”
YEREL HABERLER CHP'li Muharrem İnce Diyanet'in davetine uydu, ...
Yalova Valisi Muammer Erol’dan Basın Bayramı mesajı: “Basın demokrasinin vazgeçilmez unsurudur”
YEREL HABERLER Yalova Valisi Muammer Erol’dan Basın Bayramı ...
Hersek Bölgesine hayran kaldılar
YEREL HABERLER Hersek Bölgesine hayran kaldılar
Yalovalı çiftten örnek davranış Düğün yemeklerini ihtiyaç sahiplerine dağıttılar
YEREL HABERLER Yalovalı çiftten örnek davranış Düğün yemeklerini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X