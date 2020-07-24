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Bebek bezlerinin içerisinde gizlenmiş uyuşturucu bulundu: 1 tutuklama

DHA

Bebek bezlerinin içerisinde gizlenmiş uyuşturucu bulundu: 1 tutuklama


Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA)-YALOVA´da polis tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, bebek bezlerinin içine gizlenmiş 3 kilo 610 gram esrar ve 918 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.M. (25) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Eskihisar-Topçular Feribot İskelesi mevkisinde 34 MM 1951 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, bebek bezlerinin içine saklanmış 3 kilo 610 gram esrar ve 918 adet captagon hap ele geçirildi. Bunun üzerine Suriyeli otomobil sürücüsü M.M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından `uyuşturucu ve uyarı madde satışı yapmak´ suçundan adliyeye sevk edilen M.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
ŞEHİT ERKAN GÖKTEKE'YE İTHAF EDİLDİ
Uyuşturucu maddeleri emniyette teşhir eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başarılı operasyonu, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde şehit olan polis memuru Erkan Gökteke'ye ithaf etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR
2020-07-24 17:55:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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