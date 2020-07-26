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Yalova'da mahalleye ücretli giriş uygulamasından tepki üzerine vazgeçildi

DHA

Yalova'da mahalleye ücretli giriş uygulamasından tepki üzerine vazgeçildi


Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA)YALOVA´da Kaytazdere beldesindeki Saralkent Mahallesi´nin girişinde vatandaşlardan ücret talep edilen uygulamadan, gelen tepkiler üzerine vazgeçildi.
Yalova´nın Altınova ilçesinde, kum plajı ile tatilcilerin tercih ettiği bir belde olan Kaytazdere´nin sahil bölgesine girişte vatandaşlardan bir süre önce 5 TL ücret talep edilmeye başlandı. Plajın başlangıç noktası yerine, plaja yaklaşık 500 metre mesafedeki mahallenin girişinde başlayan uygulama, özellikle bölge halkı ve mahalleye girmek isteyen vatandaşlar tarafından tepki topladı. Zabıta ekipleri tarafından, mahalle girişinde vatandaşların tek tek ateşleri ölçülürken, girişe asılan panoda da ücretlerin hijyen malzemesi ve sahil temizliğinde kullanılacağı belirtildi.
Belediye, ücretli geçiş uygulamasından, bölgeye gelen ziyaretçilerin tepki göstermesi üzerine vazgeçti. Daha önce vatandaşlardan alınan 5 TL'lik ücret artık talep edilmeyecek.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Altınova Cem Mete OKUR
2020-07-26 15:00:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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