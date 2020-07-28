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Güvenli turizm belgeli otellere bayram akını Pandemi sonrası hijyen kurallarını ön planda tutan tatilciler bayramda konaklamak için güvenli tesisleri tercih ediyor

İHA

Korona virüse rağmen 5 günlük Kurban Bayramı tatiline çıkmaya hazırlanan milyonlarca vatandaş, konaklamak için güvenli tesisler arıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan program çerçevesinde belirli kriterlerden geçerek Güvenli Turizm Sertifikası almaya hak kazanan turizm tesislerinde yer bulmak ise neredeyse imkansız.

Güvenli turizm belgeli otellere bayram akını Pandemi sonrası hijyen kurallarını ön planda tutan tatilciler bayramda konaklamak için güvenli tesisleri tercih ediyor

Korona virüse rağmen 5 günlük Kurban Bayramı tatiline çıkmaya hazırlanan milyonlarca vatandaş, konaklamak için güvenli tesisler arıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan program çerçevesinde belirli kriterlerden geçerek Güvenli Turizm Sertifikası almaya hak kazanan turizm tesislerinde yer bulmak ise neredeyse imkansız.
Yalova'nın Termal ilçesinde hizmet veren Terma City Kurban Bayramı’nda yüzde 100 doluluğa ulaşmayı hedefliyor. İşletme Müdürü Mustafa Hügül, Kurban Bayramı rezervasyonlarının yüzde 80’e ulaştığını, bayrama kadar bu oranın yüzde 100’e çıkmasını beklediklerini söyledi.
Korona virüs salgını nedeniyle Türk turizmindeki normalleşme süreci için atılan adımlar tek tek hayata geçirilirken, turizmciler de ‘güvenli turizm sertifikası’ kapsamında tesislerini yeni normal yaşama göre dizayn ediyor. Güney Marmara’nın önemli termal turizm merkezilerinden olan Yalova’nın Termal ilçesinde Kurban Bayramı öncesi rezervasyonlarda yoğunluk yaşanıyor. Karadereli Şirketler Grubu’na bağlı Yalova Terma City’nin İşletme Müdürü Mustafa Hügül, "Güvenli Turizm Sertifikası" alan tesislerinde Kurban Bayramı’nın dolu dolu geçeceğini söyledi.
Pendemi sebebiyle 8 Haziran 2020 tarihinde otellerini açtıklarını anlatan Hügül, “Yoğun bir rezervasyon ile karşı karşıya kaldık. Bu kadar olacağını biz de beklemiyorduk açıkçası. Gerekli olan bakanlığımızın vermiş olduğu sağlıklı turizm sertifikasına sahip olduk aynı zamanda. Tabi bu da misafirlerimize bir güvence olarak algı yapıyor ve rahatlıkla tatillerini gelip yapma imkanı sağlıyoruz. Rezervasyonlar yoğun bir şekilde devam etmekte. Şu an için yüzde 80’lik bir doluluk oranına şimdiden ulaştık. Zannediyorum ki bu son bir hafta içinde de yüzde yüzlük bir doluluğa ulaşmış olacağız” diye konuştu.
Hügül, Kurban Bayramı'nda canlı müzik gibi etkinliklerle müşterilerine hizmet vereceklerini de sözlerine ekledi.

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