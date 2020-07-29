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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayramda nüfusunun 10 katını ağırlayacak

İHA

Marmara'nın gözde tatil yerlerinden Çınarcık'a Kurban Bayramı'nda yaklaşık 300 bin kişinin gelmesi bekleniyor.

Bayramda nüfusunun 10 katını ağırlayacak

Marmara’nın gözde tatil yerlerinden Çınarcık’a Kurban Bayramı’nda yaklaşık 300 bin kişinin gelmesi bekleniyor.
Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, gazetecilere yaptığı açıklamada toplam nüfusu 34 bin olan ilçede yaz aylarında yoğunluk yaşandığını söyledi. Yoğunluğun Kurban Bayramı’nda en yüksek şekilde olacağını ifade eden Soyer, “Tahminlerimize göre 250300 bin kişiyi ağırlamayı planlıyoruz. Zaten 10 gün önce başladı yoğunluk. Bu hafta biraz daha yoğun oldu ve yarın öbür gün daha da yoğun bir şekilde Çınarcık’a giriş olacağını düşünüyoruz” dedi.
Türkiye’nin ilk turizm merkezilerinden birisi olan Çınarcık’ın yeşille mavinin buluştuğu harika bir doğaya sahip olduğunu hatırlatan Soyer, “Yaz aylarında ilçemizi turistlerimiz tercih ediyor. Denizden çıkıp 5 dakikada ormana gidebiliyorsunuz. Ormanlarımız çok güzel. Doğal güzelliklerimiz fazla. İlçe genelinde şelalelerimiz, yaylalarımız, mesire alanlarımız, her türlü insanları cezbedecek güzelliklerimiz mevcut. Biz 3 büyük şehrin ortasında kalan, yani ortalama 40 milyon nüfusun ortasında kalan bir ilçeyiz. İstanbul, Bursa ve Kocaeli’nden 45 dakikada Çınarcık’ta olabiliyorsunuz. O bakımda Çınarcık tercih ediliyor.”
Koronavirüs salgınla ilgili şu anda kadar Çınarcık’ta bir sıkıntı yaşamadıklarının altını çizen Soyer, şöyle konuştu:
“Tüm misafirlerimizi Çınarcık’a bekliyoruz inşallah. Sürekli anonslar yapıyoruz. Belediye sayfalarımızdan uyarılar yapıyoruz. İnsanları sosyal mesafe konusunda, maske konusunda, hijyen kurallarına uyma konusunda uyarılarımız sürekli devam ediyor. Zaten tüm işletmelerimiz sosyal mesafeye göre kendilerini ayarladılar. Bunun için de kolluk kuvvetlerimizle zabıtamız gerekli uygulamaları yapıyor. Bizler gerekli hassasiyeti gösteriyoruz.”
Teşvikiye Kum Plajı’ndaki işletmecilerden Osman Barut, pandemi öncesinde 2 bin 500 3 bin kişiyi işletmelerinde ağırlarken bugün ise sayıyı 600’e düşürdüklerini söyledi. Barut, 200 masaya hizmet verirken şimdi ise 70 masaya hizmet verdiklerinin belirterek, “Çınarcık’ı turizm alanda geliştirmeye çalışıyoruz. Girişlerimizde maske veriyoruz, ateş ölçüyoruz. Şüphelendiğimiz kişileri almıyoruz” diye konuştu.
Teşvikiye Kum Plajı’ndaki bir başka işletmeci Hüseyin Özer ise önlemler kapsamında kapasitelerinin yüzde 40’ını kullandıklarını ifade etti. Özer, maske ve dezenfektanları müşterilerin ulaşacağı yerlerde tutuklarını anlattı.

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