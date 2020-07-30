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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova ekibi yeni sezonda iddialı

İHA

Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) Asbaşkanı Faruk Törü, 20202021 sezonu öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Ağustos ayı içerisinde iki millî sporcunun transferini açıklayacaklarını belirten Asbaşkan Törü, hem Süper Ligde hem de Avrupa Liginde Yalova'yı başarıyla temsil edeceklerinin altını çizdi.

Yalova ekibi yeni sezonda iddialı

Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) Asbaşkanı Faruk Törü, 20202021 sezonu öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Ağustos ayı içerisinde iki millî sporcunun transferini açıklayacaklarını belirten Asbaşkan Törü, hem Süper Ligde hem de Avrupa Liginde Yalova’yı başarıyla temsil edeceklerinin altını çizdi.
Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) Asbaşkanı Faruk Törü, ”Yalova Ortopedikler Spor Kulübü’nün 15 yıldır Türkiye’de mücadele ediyor. Geçen sene YOSK’un tur atlayacağını, Süper Lige çıkacağını taahhüt etmiştik. Bu taahhüdümüzü yerine getirdik. Şimdiden sonra yapacağımız maçlarımızda amacımız Süper ligden düşmek değil ilk 5’e girmek olacaktır. Süper lige çıktık düşmek için oynamayacağız, ilk beşe girme çabası ile oynayacağız. Oyuncularıma güveniyorum, kalbi ile oynuyorlar” dedi.
“Önemli transferlerimiz olacak”
Millî sporcularla temas halinde olduklarını belirten Törü, ”İleriki zamanlarda 2 oyuncu transfer ederek takımı takviye edeceğiz. İsimlerini buradan vermek istemiyorum, rakiplerimiz sonra gidip transfer etmeye çalışıyorlar. Bunu dışında da Türkiye’nin büyük takımları ligde var. Bu takımların büyük destekçileri var. Bende istiyorum ki Yalova‘da YOSK’a destek versin ve bu çocukları Süper Ligde bu sene görelim. Dediğim gibi üşmemek için değil ilk 5’e girmek amacı ile oynayalım” şeklinde konuştu.
“Avrupa’da güçlü rakiplerimiz var”
Avrupa’da Yalova’yı başarıyla temsil edeceklerinin altını çizen YOSK Asbaşkanı Faruk Törü, ”Avrupa’da karşılaşacağımız maçlarımıza da çok sıkı hazırlanacağız. Karşımız da gecen sene güçlü takımlar vardı. Bu sene daha sıkı daha özverili çalışacağız. Ben oyuncularıma güveniyorum. Oyuncularım bunları başaracak güçtedir. Rakiplerimiz arasında maddi ve manevi bakımdan güçlü olanlar olabilir ama biz de aynı seviyedeyiz. Ama bizde Yalova halkının desteğini arkamıza alarak yürüyeceğiz. Bunun için YOSK’a destek istiyoruz, seyirci istiyoruz. Rakiplerimizin bazılarının büyük taraftarları seyircileri var. Bizde taraftarların yoğunlaşmasını istiyoruz. Maçlarımıza tribünlere gelsinler görsünler” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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