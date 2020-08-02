Yalova'da çarşıda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

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Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA)- YALOVA'da Sanayi Sitesi'ndeki çarşıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yalova'da Sanayi Sitesi, Toptancılar Çarşısı'ndaki gıda ürünlerinin yer aldığı depoda, saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alev ve dumanı gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale sonucu yaklaşık 1 saatte yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, hasar oluştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR

2020-08-02 18:20:34



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