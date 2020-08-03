Topçular Feribot İskelesi'nde dönüş yoğunluğu

Cem Mete OKUR/YALOVA, (DHA) - KURBAN Bayramı tatilinin ardından gittikleri bölgelerden dönüş yoluna geçenler, Yalova'daki Topçular Feribot İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu.
Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirenlerin dönüş için Osmangazi Köprüsü'nü de tercih etmeleri dolayısıyla kent merkezinde uzun araç kuyrukları oluştu. Köprü yerine deniz yolunu tercih edenlerle birlikte Yalova´daki Topçular Feribot İskelesi´nde de zaman zaman yoğunluk meydana geldi. TavşanlıEskihisar ve TopçularEskihisar seferleri, 4 feribot ile devam etti. Feribotlar ile yoğunluk nedeniyle yaklaşık 10 dakika içinde iskeleye yaklaşılarak, seferler sürdürülüyor.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Cem Mete OKUR
2020-08-03 15:21:20
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