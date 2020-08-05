Hersek Sahili bayram süresince doldu taştı

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Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Plajı, Kurban Bayramı süresince tatilcilerin gözde mekanı oldu.

Doğal ormanlık alanın önünde, Osman Gazi Köprüsü manzaralı 2 kilometrelik doğal kuma sahip Altınova Hersek Sahili, Kurban Bayramı süresince oldukça yoğun günler geçirdi. Altınova Belediyesi Hersek Plajında Covid19 kuralları en üst seviyede uyguladı.

Doğası, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra eşsiz sahil bandı, halk plajı, kadın plajı ve özel plajlarıyla doğal kumsala sahip Hersek sahili, bayram tatilinde sezonun en yoğun günlerini yaşadı. Kurban Bayramı tatili süresince yüzlerce araç ve binlerce kişi Hersek sahilini doldurdu. Altınova Belediyesine bağlı ekipler sık sık vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

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