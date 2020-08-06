İtfaiyeden orman yangını uyarı

Yalova Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, ortaya çıkabilecek orman yangınlarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Sıcak havayla kuruyan otlar ve yaprakların küçük bir kıvılcımla tutuşmaya elverişli hale geldiği belirten İtfaiye yetkilileri, vatandaşlardan da bu duruma karşı çok dikkatli olmalarını istedi. Yetkililer; mangal, sigara ve rastgele atılan şişelerin orman yangınlarına davetiye çıkardığına dikkat çekti.

Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte ormanlarda yaşanabilecek yangınlar için vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Araçlarda seyir halinde iken pencereden atılan sigara izmaritinin orman yangınlarının bir sebebini oluşturduğu bilgisini veren Çavuşoğlu, ormanda bırakılan ya da kırılıp atılan cam şişelerin güneş ışığıyla birlikte mercek etkisi yaparak yangına sebep olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, yasalarca yasaklanmış olan anız yakmanın da yanlış davranış örnekleri arasında yer aldığını belirtti.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, “Dikkatsizce bir davranış hektarlarca ormanı kısa sürede yok edebiliyor. Yangınlar her şeyden önce oksijen kaynaklarımız olan bitki örtüsünün yok olmasına neden oluyor. Orman yangınları, yangın alanından kaçma olanağı olmayan tüm canlıları, yavrularını, yuvalarını ve hatta yumurtalarını bile yakarak yok olmalarına neden oluyor. Bitkilerin tohum ve fidelerini de yok eden yangın, bitkilerin ve hayvanların doğal yaşamını tamamen kökünden kazıyarak yok ediyor.

Yangın tarla ve bahçelerdeki ürünleri ev, fabrika ve atölyeleri de yakarak maddi zararlara yol açabileceği gibi insan canını da tehdit ediyor. Bu nedenle yangın oluşturacak davranışlardan özenle kaçınmak gerekir. Orman yangını ile karşılaşıldığında mutlaka 112 Acil Yardım, 177 Orman Yangın ve ilçemizde ise, 0226 461 29 77 numaralı Altınova İtfaiye Amirliği telefonlarının aranması hayati önem taşımaktadır” dedi.

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