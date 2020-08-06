Güreşçilerden önce yürüyüş sonra kahvaltı

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Belediyespor Güreş Takımı ile birlikte Hersek sahil ve ormanlık alanda yürüyüş yaptı. Yürüyüşün ardından Başkan Oral ve sporcular kahvaltı yaptı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Belediyespor Güreş Takımı ile birlikte Hersek Ormanlık alanda belediye tarafından yeni yapılan yürüyüş parkurunda yürüyüş yaptı.

Altınova Belediyespor Güreş Takımı, Hersek Sahili ile Hersek Ormanlık alanda sabah yürüyüşü yaptı. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Belediye Meclis üyesi Kasan Karabacak, Altınova Belediyespo yöneticisi Hüseyin Erbeyli, Altınova Belediyesi Güreş Koordinatörü Mustafa Mercan ve Koza TV Spor Müdürü Recep Tosun’un da katıldığı yürüyüşün ardından ekip, Altınovalı İşadamı Köksal Bayrak’ın kahvaltı davetine katıldılar.

Kahvaltının ardından Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın tarafından gönderilen malzemeler Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral tarafından güreşçilere dağıtıldı. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

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