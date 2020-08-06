Vali denetime çıktı, minibüs şoförü valiye dezenfektan ikram etti Minibüs şoförü valiye dezenfektan ikram etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali denetime çıktı, minibüs şoförü valiye dezenfektan ikram etti Minibüs şoförü valiye dezenfektan ikram etti

İHA

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye bağlı olarak Yalova'da da yüzlerce polis ve jandarmanın katılımı ile denetimler gerçekleştirildi. Bu esnada ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Durdurulan bir minibüsün şoförü Yalova Valisi Muammer Erol'a dezenfektan ikram edince Vali Erol da şaşkınlığını gizleyemedi.

Vali denetime çıktı, minibüs şoförü valiye dezenfektan ikram etti Minibüs şoförü valiye dezenfektan ikram etti

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye bağlı olarak Yalova’da da yüzlerce polis ve jandarmanın katılımı ile denetimler gerçekleştirildi. Bu esnada ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Durdurulan bir minibüsün şoförü Yalova Valisi Muammer Erol’a dezenfektan ikram edince Vali Erol da şaşkınlığını gizleyemedi.
Yalova Valiliği tarafından il merkezi ve ilçelerde denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda ilk etapta KocaeliYalovaBursa illerinin ulaşımını sağlayan karayolunda oluşturulan denetleme noktasına giden Yalova Valisi Muammer Erol burada araç sürücüleri ve vatandaşları sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralına uymaları yönünde uyardı. Ardından Yalova il merkezindeki bir uygulama noktasına giden Vali Erol burada da vatandaşlara uyarılarda bulundu. Durdurulan bir minibüsün şoförünün yanına giden Vali Erol şoförün kendisine dezenfektan ikram etmesi sonrasında şaşkınlığını gizleyemedi. Vali Erol’un bir çocukla yaptığı sohbette renkli görüntüler oluşmasına yol açtı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güreşçilerden önce yürüyüş sonra kahvaltı
YEREL HABERLER Güreşçilerden önce yürüyüş sonra kahvaltı
İtfaiyeden orman yangını uyarı
YEREL HABERLER İtfaiyeden orman yangını uyarı
Yalova'da ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Yalova'da ruhsatsız silah ele geçirildi
Hersek Sahili bayram süresince doldu taştı
YEREL HABERLER Hersek Sahili bayram süresince doldu taştı
Yalova’da yorgun mermi öğrenciyi yaraladı
YEREL HABERLER Yalova’da yorgun mermi öğrenciyi yaraladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X