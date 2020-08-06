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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınova’da İş garantili okul, öğrencilerini bekliyor

İHA

Türkiye'nin denizcilerini yetiştiren Yalova Üniversitesi Altınova MYO, yeni eğitim öğretim döneminde yeni öğrencilerini bekliyor.

Altınova’da İş garantili okul, öğrencilerini bekliyor

Türkiye’nin denizcilerini yetiştiren Yalova Üniversitesi Altınova MYO, yeni eğitim öğretim döneminde yeni öğrencilerini bekliyor.
2019 yılında 86 öğrenci ile eğitim öğretime başlayan Yalova Üniversitesi Altınova Meslek Yüksek Okulu (MYO), bu yıl bünyesine 100 yeni öğrenci katacak. Altınova MYO; Yalova Üniversitesi, Altınova Belediyesi ve TERSAN Tersanesi arasında yapılan protokol gereği ülkemizin iş garantili tek okulu olma özelliğinde. Öte yandan; Altınova Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenen, “Altınova Mesleki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi” ise ülke genelinde bir model olarak eğitim verecek. Okul, sadece denizcilik alanında değil, genel programlarda da iş garantili tek okul olma özelliği taşıyor.
Altınova Meslek Yüksek Okulu’nun bir proje okulu olduğunu ve iş garantili olması bakımından örneğinin bulunmadığını ifade eden Yalova üniversitesi Altınova MYO Müdürü Öğr. Görevlisi Kpt. Hakan Kahramaner, “Altınova Meslek Yüksek Okulu 2019 yılında Altınova Belediyesinin ve ilçedeki gemi inşaat tersanelerinin destekleriyle kurulmuş bir proje okuludur. Okulumuzun diğer okullardan farkı ilgili her kesimin bu okulun işletilmesinde payının olduğu ulusal ve uluslararası anlamda emsal teşkil edilebilecek bir model olmasıdır. En baştaki avantajımız bizi tercih eden öğrencilerin istihdam desteği alması, ilerideki kariyerlerinde çalışacakları en müstesna işletmelerle eğitim döneminde tanışmalarıdır.
Mezun olduklarında yüksek gelirlerle iş imkânı bularak ileriye dönük bir avantaj sağlamış olacaklardır. Ayrıca Yalova’nın üç büyük endüstri bölgesine yakın olması sebebiyle öğrencilerimiz eğitimleri sırasında söz konusu endüstriyel bölgelere teknik gezi ve ziyaretler kapsamında eğitimlerine katkı sağlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası öğrencilerimizin de katılımıyla okulumuzda en iyi eğitimi vermek üzere genç, dinamik ve tecrübeli bir ekiple yeni öğrencilerimizi bekliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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